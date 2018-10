27-M.- El PP ofrece un pacto "provincial" al PAR, y se muestra dispuesto a gobernar en minoría el Ayuntamiento de Teruel

Actualizado 04/06/2007 16:33:01 CET

TERUEL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal electo del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Teruel, Manuel Blasco y el del Partido Aragonés (PAR), Miguel Ferrer, se reunieron el pasado viernes para analizar la situación que se ha abierto tras las elecciones en diversas instituciones, como el Consistorio turolense.

En este sentido, Blasco ha explicado a Europa Press que "quería saber en qué disposición estaba el PAR. Si tenía disposición de dejar gobernar, como hizo en 1999, a la lista más votada. Si había que llegar a acuerdos estables, si quería llegar a un acuerdo con el PP para gobernar el Ayuntamiento de Teruel y algunos otros en los que también pueden ser decisivos".

El popular califica este encuentro como "una primera toma de contacto, para saber en qué posición está cada uno". Así, "Miguel Ferrer, me dijo que primero quería ver qué pactos se hacían a nivel regional, yo le hablaba de pactos a nivel provincial y de Teruel ciudad, pero él insistió en que había que esperar a ver si José Ángel Biel y Marcelino Iglesias llegaban a un acuerdo", ha insistido Manuel Blasco.

Además, ha especificado que no hubo propuestas concretas "porque yo tenía que saber su disposición, y la autorización de su partido para poder negociar. Yo estoy autorizado por Mariano Rajoy y por Gustavo Alcalde para poder negociar, pero Miguel Ferrer no. Ferrer estaba todavía a expensas de ver qué pasaba en el ámbito regional".

Blasco no ha adelantado qué propondría al PAR si finalmente se pudieran sentar a negociar, si no se reeditara el pacto PSOE-PAR en el Ayuntamiento de Teruel. "No voy a decir lo que estaríamos dispuestos a ofrecer, porque me tiene que decir él también a qué está dispuesto". El popular ha recordado que "de momento lo único que hay es que el PP es la lista más votada con el doble de concejales y con el doble de votos".

Manuel Blasco ha asegurado que "mientras no haya un pacto del resto de partidos me veo como alcalde, soy el más votado, aunque tenga que decir que no sé si por una semana, por diez días o para cuatro años".

En cualquier caso, Blasco se ha mostrado dispuesto a gobernar en minoría porque ya lo hizo el PP en 1999, cuando "conseguimos cosas tan importantes como fondos europeos, que luego ha gestionado Lucía Gómez. Eso estando en minoría, luego por qué no lo podíamos volver a repetir". Aún así ha anunciado que "ahora me fiaría más de las personas que de los partidos, porque me han respondido mejor las personas a título individual que los partidos en general".