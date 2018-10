27-M.-PP seguirá trabajando para alcanzar el gobierno de Cáceres "hasta que haya un acuerdo firme de los otros partidos"

Actualizado 04/06/2007 15:50:03 CET

El presidente provincial del PP, Laureano León, asegura que el acuerdo entre PSOE, Foro Ciudadano e IU, "sería contradictorio"

El presidente provincial del Partido Popular en Cáceres, Laureano León, aseguró hoy que su partido "seguirá trabajando para gobernar la ciudad de Cáceres desde un proyecto político del PP en el que tiene cabida el proyecto de Foro Ciudadano", y añadió que "hasta que se firme un acuerdo" entre las otras formaciones políticas, "el PP hará todos los esfuerzo que sean necesarios y hablará todo lo que tenga que hablar para gobernar Cáceres".

De esta forma, León mostró hoy en una rueda de prensa, en la que valoró los resultados electorales del PP en la provincia, sus esperanzas por mantener el Gobierno local de la capital cacereña a pesar de que PSOE y Foro Ciudadano hayan llegado a un principio de acuerdo de legislatura y a pesar también de que el concejal de IU, Santiago Pavón, y la candidata socialista, Carmen Heras, hayan anunciado el inicio de conversaciones, que se producirán presumiblemente esta misma tarde.

Respecto al proceso de negociaciones que se abrió tras la pérdida de la mayoría absoluta en el ayuntamiento cacereño, León confirmó que "ha faltado hablar más" con Foro Ciudadano e insistió en que no obstante, "no hay un acuerdo firme" de los otros partidos y "el día que lo haya se acaba la historia", aseveró

León manifestó que ve "contradictorio" que el PSOE gobierne sustentándose en Foro Ciudadano e IU. En concreto dijo que ese posible acuerdo "rechina" porque "si uno cree en la libre empresa, otro en el intervencionismo y en lo público y otro en la privatización, ¿Hacía dónde va este Gobierno?", se preguntó.

"Gobernar desde la contradicción no es bueno para la ciudad", apostilló el presidente provincial de los populares, quien pidió "sensatez porque cuando hay proyectos similares deben gobernar conjuntamente, porque los proyectos contradictorios perjudican a los ciudadanos", afirmó, mientras añadió que "los popurrís sueles ser malos en política" y recordó la experiencia del alcalde socialista Carlos Sánchez Polo que gobernó en 1987 con el apoyo de Extremadura Unida y CDS.

A la pregunta de si José María Saponi sería el alcalde en caso de conseguir el apoyo de Vela para gobernar la ciudad, León se limitó a decir que "Saponi es el candidato del PP" y tampoco creyó que haya sido un "error" que encabezara la candidatura del PP porque "el que pierde las elecciones es el que tiene mal candidato, no el que las gana", apostilló.

¿VELA ALCALDE?

A preguntas de los periodistas sobre si se le había ofrecido "a medio plazo" la alcaldía al candidato de Foro Ciudadano, Felipe Vela, para conseguir una mayoría absoluta para gobernar, León tampoco fue explícito y se limitó a decir que "el presente pasa hoy por gobernar la ciudad de Cáceres y el futuro no sabemos lo que nos deparará".

Acto seguido subrayó que hablar del contenido de las conversaciones de las negociaciones políticas, "no ayuda nada" porque "lo importante es trasladar los acuerdos o desacuerdos de forma sincera". "Toda la conversación que va desde el inicio hasta la firma del acuerdo, es irrelevante y no ayuda a nada, sólo a saciar la curiosidad de algunos, pero en política se está para gobernar y no para saciar la curiosidad de nadie", insistió.

De igual forma, señaló que "no tendría lógica" que el PP le hubiera pedido a Saponi que se marchara o se retirara para dar vía libre a la negociación con Foro Ciudadano. "No tendría lógica pedirle eso al que ha ganado las elecciones", dijo León.

También se refirió a la posibilidad de que los órganos del partido a nivel nacional pudieran intervenir en la negociación para conseguir finalmente la alcaldía cacereña, y manifestó que "el partido a nivel nacional está dispuesto a ayudar y colaborar para que el PP gobierne en cuantos más municipios mejor", pero aclaró que "aquí hay interlocutores fantásticos y no se necesita de una manera formal" su intervención.

PLASENCIA Y TALAYUELA

Respecto a la situación de Plasencia en la que el PP ha empatado a concejales con el PSOE y se está a expensas del apoyo de la concejal de UPEX, María Victoria Domínguez, León señalo que ofrecen "un gobierno de centro derecha con tintes regionalistas, trabajador, honrado y eficaz que velará por el bien de los placentinos".

De igual forma, se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo con UPEX, en el encuentro que mantendrán ambas formaciones políticas, ya que "hay más cosas que nos unen que nos separan y podremos llegar a un acuerdo", vaticinó.

Respecto a Talayuela donde PP, PSOE e Iniciativa Habitable han empatado a cinco concejales, más dos de Prex Crex, León dijo que "el PP gobernará en minoría y en solitario". Señaló que no se necesita firmar un pacto con nadie y que se llegará a acuerdos puntuales con las otras fuerzas políticas.

"Raúl Miranda lo hará fantásticamente bien y lo mismo saca todas las cosas por unanimidad", bromeó el presidente provincial de los populares sobre la labor que llevará a cabo el alcalde popular en Talayuela.

FLORIANO, EL LIDER

Respecto a la situación del actual presidente del PP en la región, Carlos Floriano, contra el que se han levantado algunas voces discordantes por su labor al frente del partido, el presidente provincial de Cáceres señaló que "Floriano es el presente del PP y sin duda el futuro también pasará por él".

Recordó que Floriano "es el presidente regional, el líder y el mayor valor que tiene el partido en este momento" y añadió que "pensar en cualquier otra cosa u otra opinión sería un error o una equivocación para el propio PP y para el futuro del PP", concluyó.