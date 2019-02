Casado avisa de que Sánchez convoca elecciones para "avalar su futura negociación con Torra"

Actualizado 18/02/2019 15:09:18 CET

425844.1.500.286.20190218131102

Cree que los comicios son el "segundo asalto a la unidad de España" y "esta vez con la connivencia del PSOE"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para "avalar su futura negociación con Torra" y ha recalcado que esto es lo que los españoles tienen que decidir en las urnas el próximo 28 de abril. De hecho, ha subrayado que los comicios son el "segundo asalto contra la unidad de España" pero "esta vez con la connivencia del PSOE".

Así se ha pronunciado ante la plana mayor de su partido que ha asistido a la reunión de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano del partido entre congresos. En primera fila le escuchaban la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y buena parte de los 'barones' autonómicos del partido.

Casado, que tiene previsto almorzar con los presidentes y candidatos como realiza al término de los Comités Ejecutivos cada mes y medio, ha pedido agrupar el voto en el PP para poder aplicar el 155 de la Constitución en Cataluña en toda su extensión. "Los senadores de la recuperación de la democracia, la dignidad, la libertad y la Constitución van a ser los senadores del PP", ha afirmado, para añadir que el PP presentará la "lista de la libertad en Cataluña".

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez ha sido el "más dañiño" de las últimas décadas, Casado ha señalado que el PP ha logrado que se convoquen elecciones generales al dejar al descubierto la "traición a España que estaba a punto de hacer". "¿Sánchez va a las urnas a avalar su futura negociación con Torra? Eso es lo que se va a votar el 28 de abril. Estas elecciones tratan de la unidad nacional", ha manifestado.

SALIR A LA CALLE

El líder de los 'populares' ha avisado que si Sánchez vuelve a formar gobierno dará "lo que le piden los independentistas" pero si lo hace el Partido Popular "pondrá al separatismo en su sitio". En este punto, ha pedido a los suyos salir a la calle a explicar el "mucho daño" que el PSOE ha hecho a España estos ocho meses porque "se ha degradado mucho" al país.

"Somos patriotas y como patriotas salimos a decirle a Sánchez que no queremos que pacte ni con mediadores ni sin ellos, ni por encima no por debajo de la mesa, con los separatistas que quieren romper Cataluña y desgajar España", ha aseverado.

Además, Casado ha dicho a sus cargos que pueden estar "orgullosos" porque han defendido los "principios" del PP, han "defendido a España" y han defendido "una oposición eficaz". "Hemos sido un PP ágil, que no se esconde, que no disimula, que da todas las batallas, empezando por las batallas ideológicas. Si queremos que la izquierda imponga su relato nunca ganaremos sino que tendremos menos libertad", ha advertido.

Y ante el hecho de que los 'barones' del PSOE no quisieran que Sánchez hiciese coincidir las elecciones con las autonómicas y municipales de mayo, se ha preguntado: "¿Quién va a pedir el voto para Pedro Sánchez? ¿Los mismos que le han pedido que se aleje de ellos, que les mancha?".

¿"PIÑATA A VACIAR" ANTES DE QUE LES ECHEN?

Además, ha acusado al Gobierno del PSOE de "usar los medios del Estado de manera escandalosa" y ha criticado que apueste por un miembro de Podemos en el Consejo de Seguridad Nuclear. "¿Pero qué es esto? ¿La piñata que hay que vaciar antes de que los españoles los manden a casa?", ha interpelado.

Casado ha afirmado que el PP apuesta por la "concordia y las reformas" frente al "enfrentamiento, la ruptura y la radicalidad" del PSOE. "Queremos dar continuidad a la historia constitucional española y queremos reencontrarnos de nuevo en ella con la mejor izquierda, que hoy está desaparecida", ha proclamado.

Dicho esto, ha defendido una España "de todos" y ha recalcado que no permitirá que se cambie de país sin preguntar a los españoles. "Moderación sí, como siempre, sumisión no, ni lo sueñen", ha aseverado, para lanzar un mensaje de optimismo a los suyos asegurando que las encuestas "cada vez les da mejores resultados". "Salimos a ganar y no a empatar", ha concluido con todos sus cargos puestos en pie.