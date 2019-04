28A.- Casado exige a Sánchez "una rectificación" por los datos que exhibió sobre violencia de género de Andalucía

Publicado 24/04/2019 15:25:48 CET

En Sevilla, dice que "no se puede tolerar que un presidente del Gobierno utilice un documento falso en un debate electoral"

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" y le ha exigido una "rectificación pública y oficial" por los datos que exhibió sobre violencia de género en Andalucía durante el debate organizado por el grupo Atresmedia. Según ha recalcado, España "no merece un presidente que mienta".

Así se ha pronunciado durante un mitin en el restaurante Río Grande en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras las palabras de Sánchez en el debate televisivo sobre la información que la Junta de Andalucía habría requerido a los profesionales de la violencia de género en Andalucía. "España no se merece un presidente del Gobierno que mienta todo el tiempo", ha exclamado.

También el presidente de la Junta ha exigido esa "rectificación" al jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de "mentir a sabiendas" con un "fake" sobre la violencia de género. En un desayuno organizado por Europa Press, ha explicado que dicho documento que esgrimió Sánchez está relacionado con la Ley de Transparencia, que "obliga a los gobiernos, a las administraciones, a que cuando un ciudadano, un colectivo, solicita información", hay que "dársela".

"INTOLERABLE E IMPROPIO DE DEMOCRACIAS AVANZADAS"

En este acto ante unos 700 militantes y simpatizantes del partido, Casado -que ha recordado que Moreno fue secretario de Estado de Igualdad con Mariano Rajoy-- ha resaltado que "no se puede tolerar que un presidente del Gobierno utilice un documento falso en un debate electoral". A su entender, es algo "intolerable" e "impropio de democracias avanzadas y consolidadas".

Por eso, el presidente de los 'populares' ha expresado su apoyo a la exigencia de "rectificación pública y oficial" del presidente del Gobierno sobre las "mentiras que vertió en el debate sobre la Junta de Andalucía en la lucha sin cuartel sobre los malos tratos".

"No lo vamos a tolerar. Hay que estar muy desesperado para poner encima de la mesa un tema tan desgarrador para todos los españoles como la violencia contra las mujeres y, sobre todo, hay que ser tremendamente irresponsable para intentar enfrentar a la mitad de la sociedad con la otra mitad, a mujeres contra hombres", ha aseverado.

En este sentido, Casado ha recordado a Pedro Sánchez que debe "contrastar cifras" antes de acudir a un debate electoral y ser "muy preciso" en lo que enseña públicamente en sus intervenciones. A su juicio, "mentir a sabiendas es algo intolerable".

Casado ha afirmado que en esa lucha deben ir todos juntos porque "no hay colores" y el PP no va a permitir que "se divida a la sociedad por sexos". Aunque cree que el PSOE también quiere poner todos los medios a su alcance para erradicar la violencia de género, ha advertido de que el PP no va a permitir que se diga que el resto de partidos "no están haciendo todo para combatirlo".

"Sánchez ya está tardando en reconocer que ayer mintió y que cometió la gran irresponsabilidad de usar a las mujeres maltratadas para una confrontación partidista, algo que nadie había hecho en la historia de la democracia en España. Es algo infame que yo no voy a consentir", ha abundado, para subrayar que la izquierda "no tiene el monopolio de los buenos sentimientos ni ninguna superioridad moral frente a nadie".

SEGUNDO DEBATE, "UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Casado ha subrayado además que los debates electorales organizados por RTVE y Atresmedia han sido un "punto de inflexión" en la campaña porque han evidenciado que existen "dos modelos" ante las elecciones generales del 28 de abril. Y uno de ellos, en referencia al modelo que presenta el candidato socialista, "no decía la verdad".

En este punto, y parafraseando al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, ha resaltado que España "no merece un Gobierno que mienta". "España no merece un presidente del Gobierno que mienta todo el tiempo", ha dicho, para añadir que Sánchez no solo "mintió" sobre la "lacra social espeluzante" de la violencia de género sino también sobre las cifras de empleo y los servicios sociales.