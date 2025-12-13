9.500 personas recorren el Congreso en los dos días de la trigésima edición de las Jornadas de Puertas Abiertas

Archivo - Ciudadanos observan el techo del hemiciclo durante la Jornada de Puertas Abiertas, en el Congreso de los Diputados. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.500 personas han visitado el Congreso durante la trigésima edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, que han finalizado este sábado, y con las que se han celebrado, además de los 47 años de aprobación de la Constitución de 1978, las cuatro décadas del ingreso de España en la Unión Europea. El año pasado, estas Jornadas se celebraron en noviembre y casi 9.000 personas se acercaron a la Cámara Baja.

Con motivo de esa efeméride, que se conmemorará el 1 de enero de 1986, en esta edición se ha organizado una exposición en la Sala Constitucional, una de las más importantes de la Cámara, donde los visitantes han podido ver documentos del archivo del Congreso relacionados con la pertenencia de España a la UE.

Además de recorrer las instancias más significativas del Congreso, como el Salón de Plenos --el que más entusiasmo despierta--, los ciudadanos que se han acercado al Palacio de la Carrera de San Jerónimo han podido disfrutar estos dos días también de otra muestra sobre el legado del socialista Gregorio Peces Barba, uno de los 'padres' de la Carta Magna, que también fue presidente del Congreso. Esta muestra se podrá ver hasta el 15 de enero de 2026.

DESDE 1997

Las Jornadas de Puertas Abiertas se inauguraron en 1997 a iniciativa del entonces presidente de la Cámara Baja, Federico Trillo, del PP, para celebrar el aniversario de la Constitución de 1978.

Y una década después, en 2005 y 2006, fue el socialista Manuel Marín quien amplió las jornadas a junio para conmemorar las elecciones del 15 de junio de 1977, que dieron lugar a las Cortes Constituyentes.

La actual presidenta del Congreso y también socialista, Francina Armengol, quiso retomar esa segunda convocatoria de verano siendo las de este año las cuartas Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en junio.

Como viene sucediendo tras la pandemia del coronavirus, para visitar el Congreso hay que pedir cita previa, con excepción de las personas con discapacidad y las mayores de 70 años, que han podido acceder sin reserva y con un acompañante.