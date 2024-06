9J.-PP acusa a Ribera de ser "enemiga del campo" y esta responde que la sequía no se resuelve "sacando a la Virgen"

Vox reprocha a PSOE Y PP acordar el Pacto Verde y Podemos asegura que "la economía de guerra" es "incompatible" con los derechos



MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha calificado como "enemiga del campo y el mar" a la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera, que le ha respondido que el problema de la falta de agua y la sequía no se resuelve "sacando a la Virgen de procesión", sino apostando por "la seguridad hídrica" y "la anticipación".

"Teresa Ribera es la enemiga del campo y del mar. Ha criminalizado un sector tan importante en España como es el cárnico, la fresa de Huelva, o como puede ser el sector del vino" ha sostenido Montserrat durante su intervención en el bloque de Economía y Energía del debate a seis organizado este lunes por Prisa.

En su turno de réplica, la candidata socialista ha reprochado a la 'popular' su discurso "enormemente simplificado" sobre agricultura, ironizando con que el PP piensa que el problema del agua en el campo "se resuelve sacando a la Virgen de procesión" y no con "la seguridad hídrica" por la que apuesta el PSOE, que trabaja "con los consumidores y la industria".

Dicho esto, ha defendido que la excepción ibérica negociada por su Gobierno ha permitido ahorrar "alrededor de 340 euros en la factura de la luz a cada familia española", mientras que la cabeza de lista del PP ha criticado que no responda si mantendrá la rebaja del IVA en la carne, el pescado y las conservas para "ayudar a las familias a llegar a final de mes".

Dicho esto, la también vicepresidenta tercera del Gobierno ha indicado que no quiere en Europa el modelo "de autarquía franquista" que promueve Vox ni el de "la austeridad" del PP, mientras que Montserrat le ha acusado de estar interesada "solo en el poder" y pensar en ser comisaria europea sin recoger el acta de eurodiputada.

"Con toda honestidad, con toda franqueza, no queremos su modelo (de austeridad). No sabemos si nos engañaron o si es que eran incompetentes, pero tampoco queremos la autarquía franquista que preconiza Vox", ha explicado Ribera. "La propia Teresa Ribera ya ha dicho que no cogerá el acta del Parlamento Europeo, solo le interesa el poder", ha respondido la candidata del PP.

DEFENSA AGRICULTORES Y PACTO VERDE

Después de las intervenciones de PSOE y PP, el candidato de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha reprochado a ambas formaciones el "cachondeo" que supuso que votaran juntas en 2020 el Pacto Verde, un documento que, según ha sostenido, "está destrozando nuestra agricultura, industria y manufactura".

Ahora, según el cabeza de lista de Vox, socialistas y 'populares' están "nerviosos" porque "intentan reproducir parte del discurso" de los de Santiago Abascal contra la burocracia, las restricciones o la entrada "masiva" de producción extrajera que "no compite de forma justa".

Ante esta acusación, Montserrat ha pedido a Buxadé que "no mienta", explicando que el PP en Bruselas ha votado en contra de algunos de los paquetes incluidos en el Pacto Verde como la nueva directiva de pesticidas o la normativa sobre la restauración de la naturaleza.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha hecho un llamamiento para que los agricultores puedan competir "en igualdad", defendiendo la necesidad de que los europeos "no se peguen un tiro en el pie" priorizando el bienestar medioambiental sin tener en cuenta el bienestar social.

Asimismo, ha cargado contra la cabeza de lista del PP por "equivocarse de programa electoral" y vender medidas nacionales como si fueran europeas. "El tomate no se decide en Bruselas, se decide en Madrid. No son generales, son europeas, recalco", ha añadido Cañas, detallando que "lo que sí se decide" en Europa son las condiciones fitosanitarias con las que se importan los productos del "Sáhara", no en Marruecos.

A colación del Pacto Verde, la candidata de Sumar, Estrella Galán, ha pedido a los de Abascal que "dejen de manipular a los agricultores" y les ha acusado de poner "en peligro" el acuerdo sobre medioambiente, a lo que el candidato de Vox ha respondido con orgullo: "Es cierto, somos la mayor amenaza".

La candidata de Podemos, Irene Montero, también se ha pronunciado sobre las políticas agrarias en la Unión Europea pidiendo un "reparto justo de la PAC", que "siempre defiende a los intereses de los señoritos".

ECONOMÍA Y FONDOS EUROPEOS

En otro orden de cosas, Montero ha dicho que el Pacto Verde "es una tomadura de pelo" porque la "tarea más urgente" en términos económicos y de defensa del territorio es "la paz", ya que "la economía de guerra" es "incompatible con el avance en derechos".

Asimismo, ha lamentado que haya un "gran consenso bélico" que aprueban "desde la socialdemocracia, pasando por los verdes, hasta llegar a la extrema derecha", para subordinar "los intereses militares de Estados Unidos e invertir dinero en tanques y armas y no en hospitales, pediatras, educación o políticas feministas.

Le ha respondido Cañas, que ha acusado a la cabeza de lista de Podemos de no querer se construyan corbetas en Cádiz, ni fragatas en Galicia, helicópteros en Getafe o en aviones en Sevilla, excepto cuando gobernaba José María González 'Kichi', ya que "entonces sí que era muy bueno venderle corbetas a Arabia Saudita, un paraíso de los Derechos Humanos".

"Sin seguridad no hay libertad y sin seguridad no hay prosperidad", ha zanjado el candidato de Ciudadanos, para después acusar al presidente del Gobierno de haber "desperdiciado" los fondos europeos. También ha defendido que no hay "nada más europeo" que "no depender de otros países" en cuestiones como el gas o la energía, frente a la estrategia del PSOE de "cerrar centrales nucleares".

Estrella Galán ha apostado en su intervención por propuestas económicas como una reforma del Banco Central Europeo (BCE) para que no empeore la vida de las personas subiendo los tipos de interés, o con un "sistema fiscal europeo justo", con tributos a las grandes corporaciones "de un mínimo del 2 por ciento".

Así, ha pedido a la candidata socialista que apoye "esa fiscalidad más abierta y más social" frente a una Europa que tiene "un problema de paraísos fiscales" y de empresas que deslocalizan su producción para pagar menos tributos.