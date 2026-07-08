Aagesen asegura que "nunca" recibió ninguna indicación de Moncloa en los préstamos a Air Europa y Tubos Reunidos

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades.- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha negado haber recibido alguna indicación por parte de Presidencia del Gobierno sobre el sentido de los préstamos a empresas como Air Europa o Tubos Reunidos durante la pandemia.

"Nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto", ha defendido Aagesen durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), desde donde ha explicado que fue una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda hasta que fue nombrada como vicepresidenta tercera.

Y es que el PP ha vuelto a sugerir que Aagesen se oponía inicialmente al préstamo a Tubos Reunidos al considerar que la empresa vasca "no podía ser rescatada por motivos ecológicos" y posteriormente el Gobierno aprobó una ayuda pública de 112,8 millones de euros para la compañía.

Sin embargo, la vicepresidenta Aagesen ha precisado que no acudió nadie del Ministerio de Transición Ecológica a la reunión preliminar del Consejo Gestor en la que se habló de Tubos Reunidos, que fue una cita informativa, por lo que no puede hacer una "reflexión" sobre lo que ocurrió dentro, aunque ha recalcado que no hubo "veto" medioambiental.

El motivo por el que no acudió nadie del Ministerio de Transición Ecológica a esa reunión fue porque su departamento estaba inmerso en la elaboración del primer decreto de medidas urgentes por el incremento del precio energético.

Según ha explicado, meses después se produjo una reunión del Consejo Gestor para votar el préstamo a la empresa vasca y, en esta ocasión, Aagesen no acudió y el voto fue delegado al subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica.

NO FUE CONTACTADA POR EL ENTORNO DE ÁBALOS

Al ser preguntada por el PP si conocía al votar en los préstamos el presunto interés del exministro José Luis Ábalos en la operación de Air Europa, Aagesen ha dicho que lo desconocía y ha negado haber sido contactada por parte del entorno de Ábalos.

Los 'populares' también han cuestionado a Aagesen si alguien del entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se puso en contacto con ella para intentar "influir" en el préstamo a Plus Ultra, a lo que la vicepresidenta ha negado rotundamente.

Volviendo al préstamo a Air Europa, Aagesen ha mantenido que esta operación cumplía con "todos los criterios de elegibilidad" para saliera delante.

"Todas las deliberaciones del Consejo Gestor se basaban en los informes que se llevaban de las unidades y también de los expertos externos", ha proclamado.