Aagesen niega haber beneficiado "a ninguna empresa o particular" desde Transición Ecológica: "Transparencia máxima"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha querido alejar "cualquier sombra de sospecha" de corrupción o irregularidades en su departamento, asegurando que "nunca jamás" ha beneficiado "a ninguna empresa o particular" desde el Ministerio, mientras que ha defendido que siempre ha actuado con "transparencia máxima".

Aagesen ha comparecido este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre las reclamaciones de información en el Ministerio de Transición Ecológica por parte de la Guardia Civil el pasado mes de diciembre, en el seno de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presunto fraude en la contratación pública.

En aquella operación fueron detenidos el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.

"SIEMPRE" TRABAJANDO "CON RIGOR TÉCNICO"

La ministra, que ha tomado la palabra tras la comparecencia de la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el departamento que dirige "siempre" ha desempeñado sus funciones de forma "transparente" y con "rigor técnico", poniendo por delante el "servicio de interés general".

En ese sentido, ha reivindicado la "tolerancia cero" del Ejecutivo frente a la corrupción, que "no sólo daña las instituciones" sino que "erosiona la confianza de la ciudadanía y la credibilidad en las políticas públicas".

Tras mencionar algunas iniciativas impulsadas por el Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, como la recuperación de activos procedentes de actividades fraudulentas o la protección de los informantes, Aagesen ha enumerado algunas de las propuestas de su departamento en la materia, como la creación del sistema de integridad del Ministerio de Transición Ecológica, la puesta en marcha de un canal interno de denuncias o la elaboración de un plan de medidas antifraude.

En ese sentido, la ministra ha explicado que el Ejecutivo está "combatiendo" la comisión de irregularidades con "transparencia", a través de la adopción de medidas como la realización de evaluaciones antifraude.