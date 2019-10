Ábalos acusa a Torra de no tener intención de controlar las protestas y de "burlar su responsabilidad"

Publicado 16/10/2019 11:11:37 CET

Señala que la posición de Podemos en Cataluña explica la falta de acuerdo para la investidura, "por si alguno tenía alguna duda o decepción"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha acusado este miércoles al president de la Generalitat, Quim Torra, de "no tener intención de controlar" las protestas en Cataluña y de "burlar su responsabilidad" bajo organizaciones "ficticias", en alusión a Tsunami Democràtic.

A su juicio, la actitud del Govern de hacer llamamientos "indiscriminados" a la protesta, y de "felicitar" después, es "irresponsable". "Creo que no tiene ningún interés de controlar", ha afirmado tras los disturbios violentos registrados este martes en distintos puntos de Cataluña.

En una entrevista en RNE, Ábalos ha tachado de irresponsable a Torra por "no medir las consecuencias", "no ajustarse a su labor institucional" y por "derivar a terceros su responsabilidad". "El hecho de que los llamamientos se escuden en organizaciones ficticias, anónimas y muestra que tratan de no asumir la responsabilidad", ha censurado el dirigente socialista, mostrándose duro con las "élites independentistas".

Así, ha incidido en que el Govern juega un "doble juego" de "burlar la responsabilidad" al llamar a las movilizaciones y, a la vez, las reprime al tener la competencia de la seguridad pública.

Con todo, el también secretario de Organización del PSOE ha reiterado que el Ejecutivo tomará medidas "que corresponda" en Cataluña, "según la gravedad y relevancia de los hechos". Por lo que ha indicado que la respuesta será "proporcional" y ajustándose a "la gravedad de los hechos".

Igualmente, como ministro de Fomento ha señalado que la Generalitat no se ha quejado de las incidencias registradas en el servicio ferroviario. "No hay ninguna inquietud. Si hubiera habido otros incidentes hubiéramos tenido críticas", ha comentado.

CARGA CONTRA PODEMOS

Por otra parte, al ser preguntado por la posición que defiende Podemos sobre los acontecido en Cataluña, Ábalos ha indicado que las críticas de Pablo Iglesias al Gobierno "explica" la falta de acuerdo para la investidura, "por si alguno tenía alguna duda o decepción, o hablaba de socio de gobierno".

En un mensaje en alusión a Podemos, ha señalado que en el PSOE eran conscientes de que la sentencia se iba a producir, que habría respuesta del independentismo y que el Gobierno tenía que "alienarse claramente". "El elemento de duda era justamente esto, los hechos han confirmado que no era viable lo que se estaba proponiendo", ha insistido sobre la formación de Iglesias.

"Lo que está ocurriendo en Cataluña explica claramente las dificultades que hemos tenido en esta corta legislatura para alcanzar un Gobierno", ha zanjado el ministro socialista.