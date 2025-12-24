Ábalos niega desde prisión financiación ilegal del PSOE en su etapa y dice no tener pruebas delictivas contra Sánchez

Archivo - El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos (c) sale de declarar al Tribunal Supremo, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista José Luis Ábalos ha negado desde prisión la financiación ilegal en el PSOE "al menos" en su etapa como secretario de Organización, al mismo tiempo que ha reconocido no tener pruebas "de hechos delictivos y actividades ilícitas" que puedan comprometer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista por escrito que ha hecho pública este miércoles el programa 'Mañaneros 360' de TVE, recogida por Europa Press, Ábalos también se ha referido a la relación con su exasesor Koldo García, con quien comparte celda en Soto del Real. "Es buena. Obviamente hemos tenido que aprender a convivir en el espacio tan reducido que es una celda. Y nadie está hecho para ello ni acostumbrado a ello", ha respondido.

Cuestionado por si se ha planteado fugarse, el diputado lo ha negado, señalando que esa hipótesis es "completamente absurda". "Tengo todo los arraigos posibles y por haber en España", ha dicho, para después argumentar que es padre de un hijo menor, con el que tiene "que cumplir como padre pero también legalmente con el pago de la pensión". "No tiene ningún sentido", ha insistido.

Ábalos ha asegurado que con su entrada en prisión "quieren eliminar un hombre y un político" y le privan de representar en el Congreso a ciudadanos que le habían votado. "Esto es muy grave", ha abundado. Al respecto, ha cargado contra la "premura" de la Mesa del Congreso, que "ha realizado todos los trámites" para retirarle su condición de diputado. "Creo que tendrían que haber tenido más cautela y al menos esperar la resolución de mi recurso de apelación contra la entrada en prisión", ha defendido.

El exministro también ha señalado que no se reconoce en los audios que le grabó su exasesor, rebatidos pericialmente por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "No reconozco mi voz en los mismos. Esto será objeto del juicio", ha avanzado Ábalos, que también ha confirmado que pedirá la nulidad de las pruebas.

Dicho esto, se ha mostrado confiado en la justicia y que "se dé paso a la verdad, pero sobre todo también que se demuestre que toda esta investigación está viciada y contaminada desde el principio". A su vez, ha negado que la 'trama de hidrocarburos' le pagara un millón de euros para comprar su voluntad, tal y como expone el informe de la UCO.

Para Ábalos, el informe de la UCO "no dice eso". "Dice que 680.000 euros fueron destinados a la compra de la casa de La Alcaidesa (Cádiz) y el resto se lo llevó Aldama. Yo pagaba alquiler. Pagué tres mensualidades hasta que fui desahuciado de la misma. En ningún momento dice que me llevé un millón de euros", ha zanjado.

Interpelado sobre cómo cree que se le recordará dentro de unos años, Ábalos ha contestado que eso dependerá de cómo se resuelva su situación judicial. "Pero desde luego no sólo seré recordado yo", ha vaticinado.

Este mismo martes, la defensa del exministro, en prisión provisional en el marco del 'caso Koldo', solicitó al Tribunal Supremo que un jurado popular, formado por ciudadanos, le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos es el primer diputado nacional en ejercicio que entra en prisión y se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.