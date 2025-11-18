Ábalos niega la trama del 2% señalada por la UCO e insiste en que "no hay nada"

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos, ha negado este martes la existencia de la trama desvelada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según la cual la empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán recibía "el 2% neto" de las adjudicaciones que conseguía Acciona Construcción.

A las preguntas de los periodistas a la salida del Pleno en el Congreso, el que fuera secretario de Organización del PSOE ha respondido que "no hay nada" de lo que dice ese informe de la UCO, y que "absolutamente no existe" dicha trama.

Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto tras salir del grupo Socialista, también ha negado que él hubiera recibido un millón de euros como beneficios de esas corruptelas

La UCO observa una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación, detallando que "firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras" y rubricaron "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe".

Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto "al menos el 75,33% de los abonos percibidos" por Servinabar, la empresa administrada por Antxon Alonso, "constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación".

Unas adjudicaciones, recuerda los investigadores, de las que se habrían derivado presuntos pagos al exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García que habría gestionado Cerdán, como ya plasmaron en el informe que motivó la imputación del exdirigente socialista.