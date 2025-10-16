Ábalos no acude a votar al Congreso un día después de su citación en el Supremo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, diputado adscrito al Grupo Mixto, no ha acudido este jueves a las votaciones que han tenido lugar en el hemiciclo del Congreso, un día después de su citación en el Tribunal Supremo.

Ábalos fue citado este miércoles a declarar ante el magistrado encargado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, pero se acogió a su derecho a no hacerlo y el juez descartó enviarle a prisión, como pedían las acusaciones populares lideradas por el PP. El magistrado alegó que el riesgo de fuga, aunque "creciente", no es "lo suficientemente intenso" y le dejó en libertad, si bien no descartó optar por medidas más restrictivas en el futuro.

Tras su 'no declaración' ante el Alto Tribunal, el exministro volvió al Congreso, donde estuvo unas horas y después abandonó la sede parlamentaria sin encontrare con la prensa. Este jueves no ha sido visto por el Palacio del Congreso y no ha ocupado su escaño para participar en la votación de los distintos puntos del orden del día.