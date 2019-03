El PSOE se reserva decidir sobre los cara a cara en TV cuando más le convenga y no por "desesperación" de Casado

Actualizado 18/03/2019 13:51:41 CET

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha advertido de que su partido decidirá en qué momento acepta o no un "cara a cara" en televisión con el líder del PP, Pablo Casado, en función de su propia "estrategia electoral", y no de la "desesperación" que atribuye al candidato 'popular'.

En rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz, Ábalos ha asegurado que aunque a Pablo Casado las encuestas le colocan el primero de los tres partidos de derechas, éste necesita que se le visualice como alternativa, necesita un "refuerzo" y por eso plantea el debate "cara a cara" con Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha dejado claro que ésa es la "estrategia electoral" del PP, pero no la del PSOE. En este sentido, ha precisado que habrá debate con todas las fuerzas políticas pero ha explicado que el resto de debates los irán valorando en función de su propia estrategia electoral, que "no irá a remolque" de lo que le interesa a Pablo Casado, que quiere debates "ya" para "coger el estatus de alternativa".

Ábalos, que ha reconocido no haber tenido tiempo todavía para leer la carta del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidiendo otro cara a cara de Sánchez con Albert Rivera, ha señalado que un cara a cara tiene "sentido" con quien tiene opciones de presidir un gobierno.

El 'número tres' del partido ha querido subrayar que el PSOE sí es un partido "muy de debates", a diferencia del PP, que no tiene la participación en debates como "costumbre". Así, ha recordado que José María Aznar, en 1996, no quiso enfrentarse a Felipe González, y en 2000, ya como presidente, no quiso debatir con el candidato del PSOE, Joaquín Almunia. En 2004, ha seguido, Mariano Rajoy tampoco quiso debatir, como ocurrió asimismo en 2016.

"Ésta es la historia de los debates del PP y la costumbre que reivindica Casado. Con tranquilidad, tendremos debates pero en función de nuestra estrategia electoral. De momento el Comité Electoral no ha decidido la oportunidad de ello", ha zanjado.

Eso sí, Ábalos ha aconsejado a Casado que "piense menos en debates y más en propuestas serias para el país", entre otras cosas porque con propuestas sobre la mesa, "el debate es más productivo".