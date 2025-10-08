Ábalos recalca que el informe de la UCO tiene "muchos errores" y que justificará todos sus ingresos ante el juez

Considera "una barbaridad" la posibilidad de entrar en prisión tras declarar en el Supremo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha insistido este miércoles en que el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuye "ingresos irregulares y opacos" contiene "muchos errores" y ha asegurado que justificará todos sus ingresos la próxima semana, cuando declare ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Además, piensa que sería "una barbaridad" que pudiese entrar en prisión después de su declaración en el Tribunal Supremo el próximo 15 de octubre, después de que los investigadores le atribuyan gastos en efectivo sin justificación.

En declaraciones en el Congreso, el ahora diputado del Grupo Mixto ha reiterado que en su "vida" ha hablado de "chistorras", el término que, según la Guardia Civil, utilizaban en la trama Koldo para referirse a los billetes de 500 euros. "Lo decía un señor", se ha limitado a añadir.

Por otra parte, ha explicado que no ha recibido con "ninguna sorpresa" la decisión del PP de citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión de investigación del Senado sobre la supuesta trama de mordidas por la que también se investiga a su exasesor Koldo García y a su sucesor en la Secretaría de organización del PSOE, Santos Cerdán.

"Están citando a todo dios. Tampoco me extraña, porque se trataba de eso", ha indicado el exministro de Transportes, sin extenderse más.

SE QUEJA DE QUE MUCHA GENTE OPINA SOBRE SU FUTURO

Posteriormente, a su salida del Congreso tras finalizar el Pleno, el exministro no ha aclarado si piensa dejar su acta como diputado, lo que conllevaría suspender la instrucción de su caso en el Tribunal Supremo --que le investiga por ser aforado--, y que la causa pase a la Audiencia Nacional. No obstante, se ha quejado de que haya "mucha gente" opinando sobre la decisión que debe tomar.

Ábalos ha expresado su molestia al ser interrogado por la posibilidad de que el juez ordene su entrada en prisión tras la declaración en el Supremo ordenada por el magistrado después conocer el informe de la UCO --"¿usted conoce la ley?", ha recriminado.