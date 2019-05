Ábalos ve posible "niveles de colaboración" con Podemos pero deja para después de elecciones explorar "otras fórmulas"

Publicado 13/05/2019 20:46:52 CET

BRUSELAS, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este lunes que no descarta reproducir "niveles de colaboración" con Podemos que ya ha puesto en práctica el Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura, pero ha evitado responder a si hay espacio para un Ejecutivo de coalición, porque, ha apuntado, cualquier otra fórmula queda aplazada hasta que pase el periodo electoral.

"Hemos dicho reiteradamente que nos queda una experiencia muy positiva, que nuestro propósito es renovar esa agenda y, a partir de ahí, otras fórmulas de colaboración habrá que ir concretándolas, pero cuando acabe el periodo electoral y empiece el proceso de investidura", ha considerado Ábalos, en declaraciones a la prensa en Bruselas, a su llegada a un acto de campaña en la sede de la Federación bruselense del Partido Socialista belga.

A la pregunta de si ello supone que en el PSOE no descartan gobernar con Podemos, el secretario de organización socialista ha replicado que lo que no descarta son "niveles de colaboración" como los que ya han tenido las dos familias esta legislatura y ha añadido que "ahora mismo" no encontraba "ninguna fórmula clara" que fuera más allá.

"El PSOE tiene las puertas abiertas a la colaboración, como hemos hecho hasta ahora en estos once meses de mucha colaboración, acordamos una agenda social en su momento y la hemos desarrollado", ha añadido.