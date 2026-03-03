Abanca y Casa de América colaboran en una segunda exposición para entender la escultura como "un lenguaje vivo" - ALBA MANJAVACAS GONZÁLEZ

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abanca y Casa de América han inaugurado este martes su segunda exposición conjunta en la sede del Palacio de Linares (Madrid) denominado 'Galería Casa América - Abanca', con el objetivo de entender la escultura como "un lenguaje vivo".

La exposición, titulada 'Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección Abanca', responde a un proyecto que propone un recorrido cronológico por la evolución de la escultura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que explora su relación con otras artes plásticas, en un diálogo constante entre espacio, materia y tiempo.

Organizada conjuntamente por Casa de América y Abanca --abierta al público desde el 4 de marzo hasta el 23 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 19.00 horas, con entrada libre y gratuita--, la muestra reúne 50 obras de 41 artistas pertenecientes a la Colección Abanca.

Entre los nombres destacados figuran Julio González, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo Picasso, Fernand Léger, Francisco Leiro, Susana Solano, Juan Muñoz o Julião Sarmento.

UNA PRIMERA EXPOSICIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2025

El director general de Casa de América, León de la Torre, ha recordado la primera exposición que ambas entidades presentaron el pasado mes de septiembre como "un acuerdo de colaboración" que "trascendía la mera pertenencia" a su patronato y "una alianza público-privada" que "permite exhibir las grandes obras de la colección Abanca en los espacios renovados de la Casa América",

"En el 2025 ya tuvimos una primera exposición muy exitosa, titulada 'Arte entre continentes', que incluía obras de Dalí, Miró, Picasso... Hoy volvemos a ofrecer al público madrileño, en el medio del eje Prado Recoletos, Patrimonio Mundial de la UNESCO, una exposición magnífica", ha proseguido.

En este sentido, De la Torre ha explicado que esta segunda exposición simboliza "una vez más ese viaje de ida y vuelta entre sensibilidades, lenguajes, tradiciones y continentes": "La escultura, entendida además como un lenguaje vivo, nos invita a reflexionar sobre el espacio que habitamos y el tiempo que compartimos, transformando nuestra percepción y enriqueciendo nuestra mirada".

FRANCISCO BOTAS: "ABANCA INTENTA DAR UN PASO MÁS ALLÁ"

Por su parte, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, también ha querido recordar los inicios de esta colaboración, remarcando que en esta segunda muestra mantienen "la misma filosofía", la de "acercar el legado" de la Colección Abanca declarada Bien de Interés Cultural en 2015.

"Desde entonces hemos asumido ese legado, la hemos cuidado, la hemos expuesto, la hemos puesto en definitiva a disposición de nuestros clientes y amigos", ha celebrado, remarcando la existencia de un análisis 3D en las obras, como un "guiño" a la Inteligencia Artificial.

Así, Botas ha terminado su intervención con una reflexión en donde, si bien ha asegurado que Abanca es un banco que "intenta atender las necesidades" de sus clientes, también intenta "dar un paso más allá": "El paso más allá es estar cerca de nuestros clientes y amigos y de alguna forma generar momentos de experiencia o de mejora personal".

INSPIRADA EN EL LIBRO 'ESPACIO, TIEMPO Y ARQUITECTURA'

Con todo, el comisario de la muestra y responsable de la gestión artística de la Colección Abanca, Diego Cascón, ha cerrado la presentación de la exposición detallando que su título "parte o se inspira" en el libro 'Espacio, Tiempo y Arquitectura' del historiador suizo de la arquitectura, de un arquitecto, un historiador de la arquitectura suizo, Sigfried Giedion.

"Históricamente la escultura ha estado supeditada a otras artes, a la arquitectura, por ejemplo (...) Ahora pretendemos mostrar esa escultura y que las obras, como este tipo de obras que están en pared, en cierto modo dialoguen con las obras escultóricas", ha concluido.