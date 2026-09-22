Abascal acudirá este sábado a la marcha en Madrid para apoyar a Ceuta y exigir elecciones generales

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox en la Plaza Marina de Sants, a 18 de septiembre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Abascal vuelve a Barcelona al comienzo de este curso político tras dos años sin realizar ningún - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que asistirá este sábado, 26 de septiembre, a la marcha convocada en Madrid para apoyar a Ceuta por la situación que vive la ciudad autónoma derivada de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde Marruecos a finales de julio.

La marcha, convocada por Sociedad Civil Española (SCE) con el nombre 'Por la dignidad de España', arrancará a partir de las 10.00 horas desde la Plaza de Cibeles. El recorrido continuará en Madrid por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa y concluirá, sobre las 14.00 horas, en el Arco de Moncloa, en la avenida de la Memoria. Entre los lemas de la convocatoria están la exigencia de elecciones generales o que "Ceuta no se vende", sino que "se defiende".

Abascal ha afirmado que desde Vox respaldan la convocatoria, así como todas las manifestaciones de la sociedad civil contra el Gobierno de "la corrupción, la mentira y la traición". En una entrevista en 'Telemadrid', ha señalado además que irá a la marcha de Cibeles para mostrar solidaridad "con los compatriotas de Ceuta que tan mal lo están pasando". "Les queremos decir muy claramente que no les vamos a olvidar", ha indicado.

El presidente de Vox ya acudió en Madrid a la manifestación que se convocó el 2 de septiembre en Cibeles, coincidiendo por el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma. En esta cita coincidió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde denunció la "traición" a los ceutíes de un Gobierno que no actuó ante la "invasión".