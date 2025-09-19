Abascal acusa a Sánchez de haber combatido el terrorismo "indultándolo" y "metiéndolo en el Gobierno"

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber vencido al terrorismo "indultándolo", "abandonado a las víctimas" y "metiéndolo" en el Ejecutivo, a la vez que ha sostenido que España no recuperará "la normalidad" hasta que el también líder del PSOE entre en la cárcel.

El líder de Vox ha respondido de esta manera al jefe del Gobierno, que en declaraciones a la prensa este jueves afirmó que en España "sabemos cómo vencer al terrorismo" y que "desde luego no se le vence como está haciendo Israel, haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos".

"Claro, Pedro Mafias. Tú has combatido al terrorismo indultándolo, abandonando a las víctimas, metiéndolo en el gobierno y utilizando ahora a sus sicarios callejeros para detener un acontecimiento deportivo", ha sostenido Abascal en su mensaje en la red social X.

También ha acusado al presidente del Gobierno de haber "combatido el narcotráfico llevándole las maletas al capo Nicolás Maduro", de haber "combatido a las mafias del tráfico de personas abriendo las fronteras", del mismo modo que ha "combatido la corrupción" con "su mujer, su hermano y sus ministros y colaboradores".

"Lo de este traidor ya es insoportable", ha proseguido Abascal en su mensaje, lamentando que "España no podrá recuperar la normalidad, la seguridad y la prosperidad, hasta que este personaje nefasto esté en la cárcel".