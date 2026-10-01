Abascal acusa a Sánchez de "traición" por el 'no' de España al reglamento de la UE para agilizar el retorno de migrantes

El líder de Vox, Santiago Abascal, interviene durante un acto de Vox. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al presidente, Pedro Sánchez, de "traición" por el voto en contra de España al Reglamento de Retornos de la Unión Europea (UE).

Los Veintisiete han dado luz verde definitiva a la controvertida reforma que endurece la política de retornos de la Unión Europea y consolida la externalización de los centros de deportación en terceros países, a donde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de la UE.

Así se ha acordado en una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, en la que el titular español, Fernando Grande-Marlaska, ha votado en contra porque el Gobierno mantiene sus dudas respecto a la compatibilidad de estos centros con el Derecho europeo e internacional. El resto de socios, a excepción de la abstención de Bélgica, han respaldado la nueva norma.

"Este tipo quiere nuestra muerte como pueblo: el fin de la tranquilidad para las mujeres, precios imposibles de los pisos, barrios irreconocibles, sueldos hundidos, colas interminables, personas que mueren esperando una operación", ha asegurado Abascal a través de su cuenta en la red social X. "Si no, no se entiende semejante traición", ha rematado.