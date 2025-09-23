Abascal acusa a Sánchez de usar a gazatíes como "escudos humanos" para tapar también que su hermano irá a juicio

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados - Anes Gordaliza - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "utilizando" a los gazatíes como "escudos humanos" para tapar que su hermano también tendrá que ir al banquillo por "corrupción".

Así lo ha escrito en un comentario publicado en su perfil de 'X', recogido por Europa Press, tras conocerse que la Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado este martes la decisión de enviar a juicio a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo.

"Pedro Sánchez está utilizando a los habitantes de Gaza como escudos humanos, igual que sus socios de Hamás, y todo para ocultar que su mujer, su hermano, su fiscal, su ministro y su 'número 2' están en el banquillo por su corrupción --sostiene Abascal--. No tiene límites. Es un peligro público".

LA GRAN FARSA

En la misma línea, la portavoz de Vox en el Congreso, María José Rodríguez de Millán, ha acusado a Sánchez de "utilizar a las víctimas de Gaza como cortina de humo" para ocultar los casos judiciales que afectan a su entorno, entre los que ha citado el de su hermano, David Sánchez.

En los pasillos del Congreso, Millán ha denunciado además que Sánchez pretende desviar la atención de la imputación de su mujer, del fiscal general del Estado y de dos secretarios generales del PSOE, uno de ellos en prisión. A su juicio, todo responde a una estrategia para mantenerse en el poder "a costa de ceder competencias en materia de extranjería a Cataluña" y ha calificado la situación de "gran farsa" y de "la mayor trama de corrupción vivida en democracia".