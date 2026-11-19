El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña, a 5 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

BENAVENTE (ZAMORA), 19 (EUROPA PRESS)

Santiago Abascal ha avisado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre "ofrecer pactos de Estado" al presidente, Pedro Sánchez, durante el 'cara a cara' previsto para esta noche, debate en el que el líder de Vox cree que debería estar por encabezar "el tercer gran partido" de España.

En declaraciones a los medios en Benavente (Zamora), Abascal ha recordado que Feijóo "ofreció permanentemente pactos de Estado" en el encuentro previo a las elecciones del 23 de julio de 2023 que, además, "fueron despreciados" por el jefe del Ejecutivo. Por ello, le ha recomendado "hacer lo contrario" en esta cita.

En este contexto, Abascal ha trasladado que "Vox debería estar" en el 'cara a cara'. "En España hay tres grandes partidos y solo dos de ellos estarán debatiendo, Vox debería estar para que haya diferencia de pareceres", considera el dirigente de Vox.

El partido ha equiparado constantemente a PP y PSOE, resaltando sus coincidencias en votaciones sobre todo en el Parlamento Europeo. En su declaración en Benavente, Abascal ha insistido en que Sánchez y Feijóo "ni siquiera podrán debatir en muchos" de los temas propuestos precisamente por eso, enumerando medidas en materia migratoria, regulatorias "que han ahogado al campo y a la industria" o "políticas impositivas. "Son políticas que han compartido", ha subrayado.

Además, ha deslizado que no verá el debate. "A esa hora estaré acabando un mitin en Gijón y luego es la hora de la cena, con la que pienso cumplir", ha trasladado. No obstante, ha señalado que su equipo le hará "un resumen".