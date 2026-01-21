Abascal asegura que China, Estados Unidos y Rusia "defienden sus intereses" y cree que la UE actúa por ideología

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el desayuno de Foro Empresarial 'Nuevos retos, nueva nomenclaturas', en el Hotel Wellington, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado este miércoles a la Unión Europea (UE) actuar únicamente en defensa de sus "intereses ideológicos", mientras que China, Estados Unidos y Rusia "defienden sus intereses".

Así se ha expresado en un encuentro informativo organizado por Foro Empresarial, donde ha trasladado que "observa con gran preocupación" el contexto internacional actual, pero "también con esperanza". "En el riesgo hay esperanza, creo que están cambiando muchas cosas", ha valorado.

En este contexto, Abascal ha aludido al Foro de Davos que se celebra estos días y se ha congratulado por que "hasta hace unos días todos (los dirigentes) decían lo mismo, desde demoliberales hasta la China comunista", pero ahora "han empezado a decirse cosas distintas".

Ha ejemplificado sus palabras con el presidente de Argentina, Javier Milei, que se posicionó en contra de la Agenda 2030 y la ideología progresista en la edición pasada, y ha hablado también delos fondos USAID para el desarrollo de Estados Unidos, que Donald Trump ha eliminado por "tener carácter ideológico".

"Eso abre grandes perspectivas en las que solo la UE se está quedando atrás, y eso me preocupa mucho, hay gran competencia y China, Estados Unidos y Rusia defienden sus intereses y la UE defiende intereses ideológicos", ha agregado.

Vox, alineado con Trump, ha evitado posicionarse respecto a las amenazas del presidente de Estados Unidos contra Groenlandia, un Estado asociado a Dinamarca. Abascal ha afirmado que a Vox le interesan "Ceuta, Melilla y Canarias". "Nuestras cosas", ha rematado.

Sobre Venezuela, Abascal ha querido agradecer a Trump "su acción", en referencia a la operación militar que se saldó con la detención de Nicolás Maduro a principios de enero. Sobre la vulneración del Derecho Internacional que supuso la intervención, el líder de Vox ha dicho que el Derecho Internacional "está para defender al pueblo y no a los corruptos".

Además, ha dicho que "se suma" a la líder opositora María Corina Machado, "que ve con esperanza el cambio". Ha reconocido que "le gustaría" que el cambio de gobierno "fuera más rápido", pero ha admitido que "las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana" en el país caribeño. Así, ha pedido una transición democrática, unas elecciones libres y que "la casta corrupta del régimen" de Maduro "vaya poco a poco apartándose del poder".