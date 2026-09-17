Vox augura otra "tragedia" en Valencia por las lluvias y afea al Gobierno que "no rectifique" pese a "los muertos"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vaticinado este jueves una nueva "tragedia" en Valencia por las fuertes lluvias y ha afeado al Gobierno que "no rectifique" sus políticas de "fanatismo climático" a pesar de "los muertos" que dejó la dana hace casi dos años.

La ciudad de Valencia sufrió una lluvia torrencial este miércoles por la tarde y noche, que ha dejado calles inundadas y al barranco del Poyo, en Paiporta, en riesgo de inundación. El barranco ya se desbordó de forma brutal en la dana del 29 de octubre de 2024 y el agua arrasó puentes, carreteras y viviendas en varios municipios. La dana dejó 231 muertos y daños materiales por un valor incalculable.

Abascal ha afirmado que, dos años después de la dana, el Gobierno "criminal" continúa "su traición" a los valencianos y ha recriminado que el "fanatismo climático" le "impida" construir infraestructuras hidráulicas que considera "clave".

"Ni siquiera los muertos les hacen rectificar de sus políticas, y cuando vuelva a producirse la tragedia, volverán a inventar a quién culpar de ella", ha añadido el líder de Vox en su cuenta de la red social X. "En Valencia o en Ceuta, en Adamuz o en el apagón: su fanatismo, su traición y su corrupción matan", ha abundado.

ACUSA AL GOBIERNO DE NO IMPORTARLE "LA VIDA DE LA GENTE"

El presidente de la formación ha calificado como "un maldito insulto" y "un atentado a la dignidad de la gente" que, a su juicio, se sigan produciendo "estos riesgos".

"Es un maldito insulto, una ofensa a los ciudadanos y un atentado a la dignidad de la gente que, después de dos años, se produzcan de nuevo estos riesgos", ha espetado en un vídeo de 'X', denunciando al Gobierno por seguir "impidiendo la construcción de las infraestructuras necesarias para contener estas riadas".

Así las cosas, ha acusado al Ejecutivo de importarle "un carajo" la vida de la gente, alegando que el "fanatismo climático" de éste es lo que, en sus palabras, "impide la construcción de las infraestructuras necesarias para proteger a los españoles".

"Les importa un carajo la situación de los españoles de Levante, de Ceuta y de cualquier otro sitio. Sólo les importa el poder, sólo traen corrupción, traición y tragedias. Este es el Gobierno que hoy tiene España y es lo que debemos combatir todos los españoles", ha sentenciado.