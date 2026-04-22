Abascal avanza que el acuerdo con el PP en Aragón es inminente: "Espero que en las próximas horas"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, interviene en la granadina Plaza de las Pasiegas. A 16 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha adelantado este miércoles que el acuerdo con el PP para conformar un gobierno de coalición en Aragón es inminente y, de hecho, espera que se cierre "en las próximas horas".

Así lo ha hecho en una entrevista concedida a 'Espejo Público' en 'Antena 3 TV', recogida por Europa Press, donde ha detallado que las negociaciones están "muy avanzadas", aunque ha apelado a la "prudencia". "Me gustaría que sea en las próximas horas y, si no es hoy, estoy convencido de que será en los próximos días", ha añadido.

Nada se conoce sobre el contenido del acuerdo, pero Abascal ha avanzado que la prioridad nacional figurará en todos los pactos que Vox cierre con el PP en autonomías. "No damos sorpresas, proponemos lo mismo en toda España y este es el menú que ofrecemos a los españoles", ha argumentado.