Abascal avisa de que es "una irresponsabilidad" dar por "derrotado" a Sánchez: "Intentará todo para seguir"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este miércoles al PP de que es "una irresponsabilidad" dar por "derrotado" a Pedro Sánchez, y ha advertido de que el presidente del Gobierno "va a intentar todo para seguir en el poder y salvar de la cárcel a los suyos".

Así lo ha escrito en redes sociales haciéndose eco de las informaciones que apuntan a que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, discrepa de la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) nacionalizados en virtud de la 'ley de nietos'.

"Ya ni esconden que van a dar un golpe, perpetrado por Sánchez y su mafia, contra los españoles y su soberanía", ha escrito Abascal en su cuenta de la red social X. El líder de Vox ha avisado de que el jefe del Ejecutivo "va a intentar todo para seguir en el poder y para salvar de la cárcel a los suyos" y de que "es una irresponsabilidad darle por derrotado".

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, indicó el lunes que la formación sospecha que la intención del Gobierno es llevar el fallo del Supremo al Constitucional para beneficiarse de "la mayoría progresista" que compone el tribunal y es por eso que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "está presionando" al Alto Tribunal para que resuelva antes de las próximas elecciones "porque si no se desmonta la operación".