Abascal avisa a Ortega Smith que él y su equipo son quienes toman las decisiones: "ninguna mala conciencia con esto"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido hoy a Javier Ortega Smith, ante la rebelión que ha protagonizado en el partido, de que quien toma las decisiones son él y el equipo que ha nombrado y no tiene "ninguna mala conciencia" con ello. Además, le ha recordado que ha sido él quien ha ganado desde 2014 todas las veces las elecciones a presidente de la formación política.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Espejo Público' en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que no ha querido entrar en el fondo del asunto.

Javier Ortega Smith es uno de los pocos fundadores de VOX que aún quedan en el partido y ha decidido aferrarse a la Portavocía de éste en el Ayuntamiento de Madrid --después de que le degradaron en el Congreso de los Diputados quitándole la portavocía de Justicia--, a pesar de la decisión de Abascal de relevarle en este cometido. Tras esta insumisión, le han abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia y el afectado ha acusado a Vox de hacer purgas entre los compañeros como hacía Stalin.

Santiago Abascal le ha recordado que él se ha presentado a la elección para la presidencia de VOX desde 2014 y siempre ha ganado. Algunas veces había otras opciones y otras, no, según ha recordado.

Y tras ganar ha elegido un equipo: "Ese equipo elegido por la Asamblea de Vox y por los militantes de Vox es el que manda y es el que va a seguir mandando".

En este sentido, ha apuntado que ese equipo tomará "decisiones difíciles" y cree que éstas serán aún más difíciles cuando lleguen a la Moncloa. "Quiero que la gente lo sepa", ha exclamado antes de advertir de que su partido no tendrá "ningún tipo de miedo a tomar decisiones".

RESPONDER A LOS PROBLEMAS DE LA GENTE Y NO MIRARSE EL OMBLIGO

Dicho esto, ha querido precisar que en un partido político o en cualquier organización las normas se tienen que cumplir y lo tienen que hacer tanto el afiliado número uno como el 68.000 o el 6, que es el número de afiliación de Ortega Smith.

"Todos los afiliados tienen que cumplir las normas internas y respetar nuestros estatutos. Las normas son para todos", ha recalcado Santiago Abascal, remachando que "sobre eso no hay discusión" y por lo tanto, no tiene "ninguna preocupación y ninguna mala conciencia con esto".

"NO ES UNA REBELIÓN, ES OTRA COSA"

También considera que los partidos políticos no pueden estar mirándose el ombligo porque la gente de la calle no le pregunta por esta cuestión sino por sus preocupaciones reales. Por ello, ha señalado que él ejercerá su responsabilidad "respondiendo a los problemas de la gente".

Al ser preguntado si va a sofocar la rebelión emprendida por Ortega Smith ha respondido que "no es una rebelión" sino "otra cosa" y ha querido quitar hierro al asunto añadiendo: "Da igual. De verdad, es que no tiene ninguna importancia".