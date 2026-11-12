Abascal califica de "fracaso" la huelga general, que ve como un "complot" del Gobierno y sindicatos "mafiosos"

1133263.1.260.149.20261112135532 El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña, a 12 de noviembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este jueves de "fracaso" la movilización en la jornada de huelga general, que entiende como un "complot" del Gobierno "mafioso" y la "mafia" sindical.

En declaraciones a los medios en la Plaza del Mercado de Logroño, Abascal ha incidido en que la huelga "apenas fue seguida", por lo que ha concluido que fue "un fracaso" del presidente, Pedro Sánchez, y los sindicatos "cómplices" del Ejecutivo.

En esta línea, ha asegurado que "en los únicos sitios en los que consiguió tener un mínimo de seguimiento" fue "gracias a la violencia contra los comerciantes y trabajadores" ejercida por los "absolutamente inaceptables piquetes informativos" que "nunca informan", sino que "intimidan y llegar a violentar".

"En España existe el derecho a la huelga, gracias a Dios, pero existe también el derecho al trabajo que no respetan los sindicatos y que parece que no quiere respetar este Gobierno", ha añadido.

Además, Abascal ha abordado el motivo de la huelga general, el problema de acceso a la vivienda, y ha insistido en que ha empeorado desde que Sánchez ocupa La Moncloa. Entre los motivos, el líder de Vox destaca "la invasión migratoria".

REGULACIONES ABUSIVAS DE LA IZQUIERDA

En este sentido, ha arremetido contra los decretos de vivienda que ha votado este jueves la Diputación Permanente del Congreso, que ha convalidado el que permite intervenir los alquileres, con el apoyo del PNV, y ha derogado el que convertía los arrendamientos en indefinidos, con el rechazo de los nacionalistas vascos.

"Regulaciones abusivas de la izquierda que lo que han provocado, desde que se anunciaron, es la salida del mercado del alquiler de prácticamente la mitad de la oferta, lo que va a llevar al encarecimiento y al perjuicio a las personas más desfavorecidas en España", ha resumido.

Como solución al problema de la vivienda, propone la "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales.

Asimismo, plantea la "liberalización del suelo" para que se pueda construir en todos aquellos lugares que no sean estrictamente protegidos por razones medioambientales; derogar la ley de vivienda y la sobrerregulación de la izquierda; y acabar con los impuestos y con la imposición fiscal a la compra de la primera vivienda.