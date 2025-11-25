Abascal desconfía de Peramato y cree que Sánchez la propone para que lo proteja de los presuntos casos de corrupción

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ofrece un mitin en la plaza de Los Bandos, a 22 de noviembre de 2025, en Salamanca, Castilla León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado este martes su desconfianza en la candidata del Gobierno a ser fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y cree que el presidente, Pedro Sánchez, la ha propuesto para que lo proteja de los casos de presunta corrupción.

"Lo más significativo de su trayectoria es que es la propuesta de Sánchez", ha asegurado Abascal en una entrevista concedida a 'Espejo público', recogida por Europa Press, donde ha hecho hincapié en que existen "todo tipo de asuntos de corrupción que afectan directamente" a Sánchez, por lo que tiene "sospechas y prevenciones".

Por tanto, el líder de Vox no da "un voto de confianza" a Peramato porque está "curado de espanto" con las decisiones del jefe del Ejecutivo y tampoco le parece "una garantía" que la candidata no haya tenido cargos públicos.

En esta línea, ha sugerido que el presidente la quiere al frente de la Fiscalía para que lo proteja. "Sánchez está huyendo de la justicia, está hurtando a los españoles la posibilidad de expresarse en las urnas, precisamente para protegerse a sí mismo y no va a tomar ninguna decisión, incluido este nombramiento, para ponerse en riesgo", ha explicado.

EL FALLO CONTRA GARCÍA ORTIZ, CORRECTO

Abascal ha aprovechado para calificar de "correcto" y "adecuado" el fallo del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos en el caso contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, ha rechazado que el tribunal actuara mediado por motivaciones políticas.

El líder de Vox se ha mostrado convencido de que García Ortiz acudirá al Tribunal Constitucional "para que deshaga el fallo" del Alto Tribunal. En este contexto, ha aprovechado para criticar el pacto entre el PP y el PSOE para renovar miembros del Tribunal Constitucional, del que ha dicho que es un tribunal de "carácter político".