Abascal dice que Ayuso "tendrá que dar explicaciones" por el ático, pero rechaza entrar en "los debates de Sánchez"

1113255.1.260.149.20260831140012 El presidente de VOX, Santiago Abascal (c), atiende a los medios de comunicación tras la reunión de inicio del curso político en San Lorenzo del Escorial, Madrid) - Marta Fernández - Europa Press

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 31 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado por hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso "tendrá que dar explicaciones" por la compra de un ático de más de seis millones de euros con dinero público, pero ha rechazado polemizar con este asunto alegando que son "los debates" que quiere poner sobre la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa ofrecida en San Lorenzo de El Escorial, Abascal ha sido preguntado por las consecuencias políticas que puede tener la polémica del ático adquirido en abril por la Comunidad de Madrid y puesto a la venta en agosto al conocerse la operación.

"La señora Ayuso tendrá que dar explicaciones, pero yo no voy a emplear un solo segundo más en el día de hoy, con Ceuta invadida, con los ceutíes sufriendo, y van a sufrir mucho más en las próximas semanas, entrando en ninguno de los debates que hoy Pedro Sánchez ha pretendido colocar encima de la mesa", ha contestado el presidente de Vox.