Abascal dice que la reunión de Illa y Puigdemont evidencia "el chantaje permanente del separatismo"

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que no sabe si la reunión en Bélgica entre el presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, supone un anticipo de que pueda haber Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, pero ha subrayado que "sí es la evidencia" del "chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España".

En la rueda de prensa posterior al primer Comité de Acción Política del nuevo curso, Abascal ha señalado "le da igual que el que asuma el chantaje" sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que sea "su enviado en Cataluña", en alusión al presidente de la Generalitat.

Según ha expuesto, esto "solo demuestra que en estos momentos la mafia corrupta que gobierna España está en manos de otro tipo de mafias separatistas también corruptas y que están en contra de los intereses de España".

Abascal ha añadido que supone que "estarán intentando unos aprobar los presupuestos y otros desgastar un poco más a la nación". Y ha concluido que Pedro Sánchez sigue en el poder "precisamente porque le sostienen aquellos que odian a España, aquellos que quieren que a España le vaya mal; si no, no estaría ni un minuto más al frente de la Presidencia del Gobierno".