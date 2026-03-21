Abascal dice que Sánchez representa "todo lo malo en Europa" y es la mayor amenaza para su seguridad y prosperidad

1071548.1.260.149.20260321174101 Archivo - El presidente del VOX, Santiago Abascal - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado en la Conferencia Política de Acción Conservadora que se celebra en Budapest (Hungría) de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el representante "de todo lo malo en Europa", además de ser "la principal amenaza existencial" para su seguridad y prosperidad.

Abascal ha dedicado el grueso de su discurso a cargar contra Sánchez, al que ha tachado de actuar en España como un "tirano" y un "traidor", y contra sus políticas que, a su juicio, son "el ejemplo de todas las amenazas" que afronta Occidente.

El dirigente de Vox ha destacado ante sus aliados que el Gobierno funciona como "una especie de mafia, como una red criminal que gobierna mediante la mentira permanente, mediante las corrupciones políticas y familiares de todo tipo, mediante el fraude y mediante pactos infames con separatistas e incluso con terroristas".

A SÁNCHEZ NO LE IMPORTA LA PAZ

En este punto, les ha advertido de que no crean ninguna de las razones esgrimidas por Sánchez para condenar el ataque de Estados Unidos e Israel "contra el movimiento terrorista de los ayatolás" porque considera que a él "no le importa en absoluto la paz ni le importa el derecho internacional". "Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen", ha denunciado.

Abascal sostiene que si Sánchez se pone "del lado de los ayatolás terroristas, del régimen bolivariano de Venezuela, del Brasil de Lula que encarcela a la oposición y que tortura a Bolsonaro, de la Cuba comunista o de Hamás, lo hace por la misma razón por la que lo hace la izquierda en toda Europa, y es porque estos regímenes llevan muchos años financiando el islamocomunismo"; el mismo que está "asentándose" en los países de Europa, "trasformando" sus calles y "destruyendo" sus identidades.

En este sentido, el líder de Vox ha puesto de relieve que el presidente español ha legado a más de medio millón de inmigrantes ilegales, provocando un "colapso" en la atención hospitalaria, en el mercado de la vivienda y en la seguridad en las calles.

LAS "PROMESAS" DE VOX

Frente a esto, Abascal ha subrayado en la cita conservadora húngara que Vox será un "aliado" dispuesto a hacer "absolutamente todo para reconstruir todo lo que Sánchez ha destruido y para proteger las fronteras de la Europa verdadera, la Europa auténtica, la Europa de la soberanía y de la libertad".

Es más, ha prometido que cuando su partido alcance la Presidencia del Gobierno, no sólo darán luz a todos los datos que hoy Sánchez "oculta", sino que harán deportaciones "masivas" de todos los que entren ilegalmente a España y "endurecerán" los criterios para obtener la nacionalidad española, "que ahora se regala al primero" que salta la frontera.

Con todo, Abascal ha destacado que si los españoles lograron reconquistar el país "después de siete siglos de ocupación islámica", lo volverán a hacer de nuevo. "Reconstruiremos todo lo que ha sido destruido y, junto a todos ustedes, reconstruiremos Europa, reconstruiremos Occidente y reconstruiremos el mundo libre", ha concluido.