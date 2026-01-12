Abascal inicia la precampaña en Aragón con la mira puesta en la España despoblada, "traicionada por el bipartidismo"

1041938.1.260.149.20260112202354 El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante el acto de presentación de los candidatos de VOX a las elecciones autonómicas de Aragón, a 12 de enero de 2026, en Teruel, Aragón (España). - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado este lunes el pistoletazo de salida a la precampaña para las elecciones de Aragón del 8 de febrero con la mirada puesta en la España despoblada, "abandonada y traicionada por el bipartidismo".

Vox ha elegido Teruel para celebrar el acto de presentación de candidatos para los comicios aragoneses, con Alejandro Nolasco como aspirante a la Presidencia autonómica. Según Abascal, la elección de Teruel "no ha sido casual", sino que se trata de "una declaración de intenciones".

"No sólo respecto a Teruel, es una declaración de intenciones para toda España, para la España más despoblada, para la España más abandonada y para la España más traicionada por el bipartidismo, que siempre ha estado mirando a Cataluña y a los grandes núcleos urbanos", ha explicado el dirigente de Vox.

Abascal ha ironizado con que el presidente, Pedro Sánchez, se acordó de que Teruel existía "para comprar un voto", en alusión al partido Teruel Existe, que respaldó la investidura del jefe del Ejecutivo en 2020. Y ha agregado que el presidente se ha vuelto a acordar cuando han surgido las informaciones sobre que el exministro José Luis Ábalos se alojó con mujeres en el Parador de Teruel en pleno postpandemia.

Para el presidente de Vox, "el problema de Teruel, Aragón y España es Sánchez", por los presuntos casos de corrupción que le rodean y por haber mentido para acceder al poder, pero "la dificultad para resolver el problema se llama PP".

LO PACTAN TODO

Abascal replica así la estrategia de identificar y equiparar al PP y al PSOE y reivindicar a Vox como único partido capaz de acometer un cambio en España. "El PP lo pacta todo con Sánchez, en Bruselas y en muchos sitios de España", ha subrayado.

Y ha centrado el tiro en las políticas verdes que "arruinan el campo", la "invasión migratoria que condena a la inseguridad, el colapso de la sanidad, los impuestos" y la "islamización" de España como las problemáticas en las que Vox está más concentrado.

"El problema es el bipartidismo, que hace las mismas políticas, y el problema para todos ellos desde hace mucho tiempo se llama Vox", ha resumido Abascal. Además, y para trazar otra diferenciación entre "el bipartidismo" y su partido ha recordado que Vox abandonó los gobiernos de coalición con el PP por no faltar a su "compromiso" con los electores. "Tenemos un compromiso y estamos dispuestos a cumplirlo", ha recalcado.

Por lo tanto, ha pedido el voto para Vox y ha garantizado que defenderán "políticas de sentido común" tanto si están en gobiernos en solitario, en coaliciones o en la oposición. "Ofrecemos un cambio de rumbo radical en la política española, y estamos radicalmente comprometidos con ello", ha rematado.