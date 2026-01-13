Abascal, sobre investigar a Julio Iglesias: El Gobierno sólo quiere hablar de estas cosas para tapar su corrupción

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Calamocha. - VOX.

CALAMOCHA (TERUEL), 13 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a las diligencias abiertas por la fiscalía de la Audiencia Nacional contra el cantante Julio Iglesias por agresión sexual, afirmando que el Gobierno solo quiere que se hable de estas cosas para tapar su corrupción.

"El Gobierno sólo quiere hablar de estas cosas para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los número 2 --del PSOE--", ha declarado Santiago Abascal a preguntas de los periodistas durante una visita a Calamocha (Teruel) en el marco de la precampaña para las elecciones en Aragón del 8 de febrero.

El líder de Vox ha opinado sobre "la proliferación de denuncias a personajes conocidos que se presentan incluso después de muertos sin que algunos puedan defenderse y a otros cuando han pasado mucho tiempo", después de que este martes se haya conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación por una denuncia contra Julio Iglesias porque exempleadas de su servicio doméstico le han acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Ha continuado: "Vi el otro día en Televisión Española cómo dedicaban reportajes amplísimos contra el expresidente Suárez por una denuncia presentada no sé cuántos años después de que supuestamente se produjeran unas agresiones y sin que la persona denunciada pueda defenderse y vi que el Gobierno quiere que se hable de eso. Es sorprendente porque este es el gobierno que ha provocado la multiplicación de violaciones en España".