Abascal liga la muerte de guardias civiles en Huelva a la "invasión" migratoria y denuncia "abandono" del cuerpo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado la "negligencia, abandono o intereses bastardos" tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

El dirigente ha ligado este episodio con la "invasión" y ha denunciado que su connivencia, junto con el narcotráfico, "es mortal" para los agentes.

En un mensaje difundido a través de la red social X, Abascal ha puesto en el foco a "todos aquellos políticos" que "llevan a héroes como Germán a la muerte". "Al narco, plomo", ha afirmado.

Por último, Santiago Abascal ha dado su "sincero pésame y cariño" para la familia de Germán, uno de los guardias civiles fallecidos, y ha mostrado su "profundo agradecimiento por el servicio prestado".