Abascal no acudirá al funeral por el accidente de Urda, aunque desliza que sí irán cargos institucionales de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en un acto de precampaña en Valladolid, a 28 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). El mitin del presidente y candidato de Vox a las elecciones generales forma parte de una gira de a - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no acudiría al funeral de Estado por el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 69 víctimas mortales, en caso de que se convoque, y para justificar su ausencia ha explicado que "lo último" que quieren las familias de los fallecidos es "políticos alrededor" y "gente que va a sacarse una foto". No obstante, ha deslizado que cargos institucionales de Vox sí podrían asistir.

"Lo convoca Sánchez. Me intento poner en la piel de esas familias y, francamente, lo último que quieren es ver políticos alrededor. Lo que quieren es poder despedir a sus familiares sin espectáculos y sin gente que va a sacarse una foto", ha explicado en una entrevista en 'El programa de AR', recogida por Europa Press.

No obstante, ha sugerido que sí habría cargos institucionales de Vox en el funeral porque, al ostentar ese cargo "tienen que ir a todo tipo de eventos públicos que se convoquen". Aún así, ha insistido en que hay que respetar a las familias y "no utilizarlas políticamente".

En este sentido, ha calificado de "insulto" y "utilización" que el Gobierno, que a su juicio es el "responsable" del "crimen" de Adamuz (Córdoba) y de Urda, sea quien organice el funeral. En su opinión, aunque esta despedida tenga carácter de "Estado" podría llamarse "funeral de Gobierno".

"ESTAMOS ANTE UN CRIMEN POLÍTICO"

Por otro lado, el líder de Vox ha expuesto que el operador del Atocha que dio la orden de continuar la marcha al AVE es "el que menos responsabilidad tiene" y ha apuntado a "un problema de decisiones de naturaleza ideológica" que se acabarán conociendo cuando "los jueces determinen exactamente la verdad y las responsabilidades".

En este sentido, Abascal ha concretado que no se puede hablar de accidente "cuando se ha colocado a señoritas" en ADIF o Renfe, en alusión a la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, o "cuando ha habido mordidas en las contratas que tenían que arrar las vías".

Por ello, el presidente de Vox ha subrayado que el alcance entre los dos trenes en Urda no es "un accidente", ni tampoco lo fue el descarrilamiento de Adamuz, sino "un crimen político" y "negligencia" con "responsables que están en el Gobierno".