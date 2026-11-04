Abascal no se subiría ahora al AVE y rechaza hacerse un "Palomares" como Feijóo quien sí iría en alta velocidad

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una atención con los medios en Estepona (Málaga). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha afirmado que por "responsabilidad" no diría que se subiría a a la alta velocidad, al contrario de lo que ha dicho el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ayer dijo que "por responsabilidad" sí viajaría en alta velocidad.

En este sentido, el líder de Vox ha asegurado que no tiene los datos de lo que está ocurriendo con la red ferroviaria. Por lo que, en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, ha manifestado la "irresponsabilidad" de trasladarle a la gente la confianza en el sistema ferroviario, cuando "no merece esa confianza".

En ese sentido ha afirmado: "Yo no puedo llamar a la confianza, yo puedo comprometerme con los españoles a hacer todo lo posible, si hay un cambio para que las cosas mejoren, pero no puedo llamar a la confianza", ha defendido.

No obstante, ha precisado que "si el señor Feijóo quiere bañarse en Palomares, como hizo el señor Fraga en su momento, pues bueno, él sabrá. Pero yo la verdad que prefiero optar por la prudencia", ha remachado.

AUDITORÍA COMPLETA

Preguntado por las decisiones que tomaría si llegara al Gobierno, Abascal ha explicado que lo primero es una auditoría completa de la situación de las infraestructuras ferroviarias y ver la inversión que se necesita en las mismas a lo largo de estos años.

El líder de Vox ha urgido a la "necesidad" de comprobar el estado de las vías y de esta forma conocer por qué han ocurrido los accidentes de Adamuz o Urda.

Además, Santiago Abascal ha denunciado la colocación de personas "no formadas" en puestos técnicos y ha recordado que es una situación que viene de atrás. "Antes de Puente estaba Ábalos, y en ADIF estaba Koldo, y en las contratas estaban las señoritas de compañía. Ha sido algo verdaderamente dantesco", ha sentenciado.