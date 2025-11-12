Abascal ofrece a Sánchez adelantar elecciones en Comunidad Valenciana si convoca generales: "Si no, cállese y déjenos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido al presidente, Pedro Sánchez, adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana si disuelve las Cortes y convoca comicios generales, y le ha pedido que, si no quiere, se "calle" y "deje" a PP y Vox nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat.

En su turno de réplica al jefe del Ejecutivo en el Congreso, Abascal ha exigido a Sánchez que "devuelva la voz a los españoles" y se ha comprometido "solemnemente" a pedir comicios en la Comunidad Valenciana si así lo hace, en vez de respaldar a Juanfran Pérez Llorca para relevar a Carlos Mazón, en el marco de las negociaciones con los 'populares'. El apoyo de Vox al candidato del PP en las Cortes valencianas es fundamental.

"Si no (convoca elecciones generales), cállese y déjenos a los demás reconstruir la Valencia arrasada por sus políticas climáticas", ha agregado el líder de Vox, en referencia a los reproches de Sánchez al acuerdo entre el PP y Vox para elegir a un nuevo presidente valenciano y la petición de elecciones autonómicas.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))