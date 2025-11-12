Sánchez dice que Abascal habla de corrupción porque "la conoce muy bien" al haberla aprendido en el PP y ser sancionado

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente, Pedro Sánchez, ha dicho al líder de Vox, Santiago Abascal, que "da lecciones de corrupción" porque "la conoce muy bien" y "la aprendió" en el PP, donde militó y ocupó cargos, y le ha recriminado las donaciones que su partido hace a su 'think tank', la Fundación Disenso, y las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas.

Así lo ha hecho el jefe del Ejecutivo en su turno de réplica a Abascal en el Congreso, donde le ha recriminado que "dé lecciones sobre corrupción" cuando Vox ha sido sancionado por el Tribunal de Cuentas por dudas sobre su financiación, ha recibido préstamos por valor de nueve millones de un banco húngaro vinculado a Viktor Orbán y no se han aclarado las donaciones millonarias del partido a Disenso.

"Puede hablar de corrupción porque la conoce muy bien porque la aprendió en la mejor de las escuelas, el PP, donde fue militante y dirigente", ha resumido el presidente del Gobierno, que ha añadido que Abascal "ha decidido usar ese conocimiento para taparla" y "ha decidido ir por libre y poner en práctica su conocimiento".

En esta línea, ha afeado al dirigente de Vox que su unión al PP en Baleares y la Comunidad Valenciana ha servido para eliminar la Oficina Anticorrupción y la Oficina Antifraude, respectivamente. "Cuando gobierna con sus socios del PP, la lucha contra la corrupción no se refuerza, se elimina".

"NO ME CALLO NI DEBAJO DEL AGUA"

Sánchez ha aprovechado su respuesta a Abascal para volver a pedir elecciones en la Comunidad Valenciana, donde Vox tiene la llave para la investidura de un nuevo presidente tras la dimisión de Carlos Mazón, después de que el dirigente de Vox le haya dicho que pediría elecciones autonómicas si él convocaba generales. De no hacerlo, Abascal ha pedido al jefe del Ejecutivo que "se calle" y deje a PP y Vox elegir sustituto.

"Yo no me callo ni debajo del agua", le ha dicho Sánchez, que ha garantizado a los ciudadanos valencianos que el Gobierno central protegerá los derechos y libertades que las derechas puedan recortar.

Sobre el "raca raca" de la inmigración, uno los temas centrales de la intervención de Abascal, Sánchez le ha reclamado que "deje de mentir y de inocular miedo" a los españoles, y ha asegurado que el Gobierno ha reducido un 35% la inmigración ilegal en 2024 mediante la cooperación con países de origen y no "poniendo fragatas y corbetas" en las costas, como han pedido PP yVox.