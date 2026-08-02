Abascal pide "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta ante la "invasión" de la que culpa a Marruecos y Sánchez

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta "hasta que sea necesario". El líder de la formación verde ha culpado a Marruecos de promover una "invasión" y un "acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez".

"¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos", ha manifestado este domingo durante una comparecencia ofrecida en la Plaza de África, en Ceuta, junto al Palacio Autonómico.

Abascal ha insinuado que el país vecino "tiene informaciones y pruebas" de "corrupciones y mafias" fraguadas, según él, por el presidente del Gobierno español. Ha pedido al jefe del Ejecutivo nacional que "dé cuentas" de "la verdad" de lo ocurrido en la ciudad, donde han entrado, según ha cifrado, "65.000 personas".

El de Vox se ha referido al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la crisis migratoria es consecuencia de "unas leyes débiles y una mala gestión". Abascal ha manifestado que, en su opinión, "Trump se queda corto". "Lo que hay es unas leyes criminales que promueven la invasión y no hay una mala gestión", ha afirmado.

Asimismo, para Abascal, "España tiene que mandar un mensaje al mundo, y especialmente a Marruecos, de que va a defender su frontera".

El presidente de Vox ha esbozado además una serie de propuestas para controlar la situación que persiste en Ceuta con miles de migrantes aun deambulando por las barriadas y para evitar que vuelva a suceder.

En primer lugar, ha pedido que se militarice la frontera y se dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Ejército "de los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que puedan defender la frontera con la contundencia necesaria".

Como segunda medida ha solicitado "el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir".

El líder de Vox ha pedido "la ayuda de la Unión Europea". Se ha confesado conforme con que "22 países han pedido otra política migratoria y se han enfrentado a Sánchez en estos momentos".

Abascal quiere que las instituciones de Bruselas suspendan "el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos hasta que Marruecos se comprometa a respetar nuestras fronteras".

También se ha posicionado a favor de la decisión adoptada por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de suspender el acuerdo Schengen con España. "Yo entiendo que Italia y otros países digan que quieren cerrar las fronteras", ha dicho.

A preguntas de los periodistas, ha expresado que no recibe la decisión de la italiana "como un ataque", sino "como una protección de Italia". "Lo veo como una defensa de los intereses de Italia. Y a mí me gustaría que en España haya un gobierno, y para eso nos presentamos a las elecciones, que defienda los intereses de España", ha manifestado.

En este sentido, ha culpado a Pedro Sánchez de "provocar el cierre de la frontera Schengen", por ser "uno de los principales promotores de la inmigración ilegal, con el regalo de la nacionalidad española y con la promoción de la invasión". "Sánchez está a la cabeza de la destrucción de Europa", ha afirmado.

El presidente de Vox ha defendido que los territorios españoles en el norte de África, además de Canarias, se integren en el paraguas de protección de la OTAN.