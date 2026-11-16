El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la celebración de un acto público de campaña, a 16 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este lunes las acusaciones de racismo que el presidente, Pedro Sánchez, vertió sobre él en la víspera. "Me da igual que el fundamentalista sea pelirrojo, rubio o negro", ha reafirmado.

Así lo ha hecho después de que el jefe del Ejecutivo señalara el domingo en una entrevista en La Séptima que aprecia "una contradicción" en el líder de Vox "porque es una persona racista que habla mucho de los árabes pero él tiene genes árabes", algo que "se le ve en la cara". "Y además con esa barba", añadió.

En un mitin en Santa Cruz de Tenerife, Abascal ha aludido a las palabras de Sánchez en lo que ha calificado de "entrevista masaje, por no decir otra cosa" para negar que es racista. En primer lugar, el líder de Vox ha lamentado que el jefe del Ejecutivo se refiriera a su aspecto físico: "Supongo que por la nariz aguileña de la que estoy tan orgulloso, que es de mi madre".

A renglón seguido, ha afirmado que Sánchez "todavía no ha entendido" que a Vox "le da igual el color de la piel de la gente". "Nos da igual que uno sea rubio, pelirrojo, amarillo, negro, marrón, que uno sea alto, bajo, mujer, hombre o la orientación sexual que tenga".

Al contrario, ha asegurado que a su formación "le importa" lo que "la gente tiene en el corazón y la cabeza". "Y no nos gusta que nos llene el país de gentuza que está inspirada en el fanatismo religioso y que se piensa que la mujer es inferior", ha agregado. Así las cosas, ha matizado que cuando Vox se opone al fanatismo religioso "no es por el color de la piel de nadie" y que "le da igual" que "el fundamentalista sea pelirrojo, rubio o negro".

De hecho, ha evocado un vídeo grabado durante la campaña para las elecciones del 26J de 2016 en la que se ve a Sánchez saludando a una familia de raza negra en Zaragoza y, a continuación, se frota las manos contra el pantalón. "Sánchez que se lava las manos después de tocar a un negro, que ya lo hemos visto todos", ha dicho.

SU ASPECTO FÍSICO

Abascal ha retado a Sánchez a someterse "de manera sorpresiva, como los ciclistas" a un test antidopaje "durante el resto de la campaña, de vez en cuando", alegando que el aspecto del presidente también tendría que "analizarse".

Durante su intervención, el dirigente de Vox ha resaltado en varias ocasiones que Sánchez "está muy nervioso" porque "los españoles están muy movilizados" de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Un ejemplo para él lo constituye el hecho de que Sánchez ondeara una bandera de España en un mitin celebrado en el municipio madrileño de Alcorcón.

"No la hemos visto nunca, ya tiene que estar desesperado para sacar la bandera, normalmente no la sacan en los mítines y Sánchez no la enarbola", ha explicado Abascal. A su juicio, el jefe del Ejecutivo "no merece mucho agarrar y enarbolar" la enseña nacional y le ha recomendado enseñar la bandera de EH Bildu y la estelada catalana, "que es a los que ha servido durante esta legislatura".

En el acto, Abascal ha recordado que los ejes sobre los que Vox ha construido su campaña son la prioridad nacional, la desregulación o la reducción de la burocracia y la "remigración", y ha asegurado que son aspectos de "sentido común" para la ciudadanía.