Abascal recomienda a los inmigrantes de Ceuta "correr" pero para "irse" y "cuanto antes"

La Guardia Civil organiza a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que los inmigrantes que aún permanecen en Ceuta, tras la entrada masiva del 30 de julio, y que están siendo trasladados al Puerto de la ciudad autónoma deberían "correr" pero para "irse" y que sea "cuanto antes".

En su cuenta de la red social X, el presidente de Vox se ha hecho eco de unas imágenes del traslado de los inmigrantes de las playas del Trampolín y Benítez al recurso provisional de acogida habilitado por el Gobierno en el Puerto de Ceuta en las que se les puede ver corriendo. Durante el traslado se han vivido momentos de tensión y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tenido que intervenir para contener a la multitud.

"Así es como deberían irse: corriendo", ha trasladado Abascal. "Y cuanto antes", ha rematado. Vox ha pedido repetidamente la expulsión inmediata de "todos" los inmigrantes que entraron en Ceuta a finales de julio, menores incluidos.