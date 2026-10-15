Abascal se reúne con Meloni en Bruselas y afirma que España sería "más fuerte y respetada" siguiendo el modelo italiano

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este jueves en Bruselas con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. - VOX

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este jueves en Bruselas con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ha defendido que, si España siguiera el modelo italiano, sería un país "más fuerte y más respetado".

"Occidente atraviesa un momento decisivo y Europa no puede seguir gobernándose desde la resignación", ha señalado Abascal en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha calificado de "fructífera" su reunión con Meloni, a quien se ha referido como su "amiga". "Italia eligió otro camino y hoy es una nación más fuerte y más respetada. España también puede elegirlo", ha afirmado el líder de Vox.

El encuentro se produce un día después de que Abascal se reuniera en la capital comunitaria con el exprimer ministro húngaro Viktor Orbán, el primer ministro checo, Andrej Babis, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, quien le trasladó su apoyo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Asimismo, el presidente de Vox participó en una reunión conjunta con dirigentes de Patriotas por Europa, en la que abordaron "prioridades compartidas en materia de control de fronteras, seguridad, competitividad económica y soberanía nacional".