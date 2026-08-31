Abascal tacha a Sánchez de "lacayo" de Marruecos y pide suspender el Tratado de Amistad tras la "invasión" de Ceuta

1113253.1.260.149.20260831140702 El presidente de VOX, Santiago Abascal (c), atiende a los medios de comunicación tras la reunión de inicio del curso político, a 31 de agosto de 2026, en San Lorenzo del Escorial, Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Dice que los acuerdos con el PP en las CCAA "no están en riesgo" pero vigilará que se cumplan en lo relativo a menores migrantes

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse convertido en "un lacayo de Marruecos" tras la crisis de Ceuta y ha anunciado que su formación exigirá la suspensión del Tratado de Amistad entre ambos países porque, según ha argumentado, "no puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico".

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el líder de Vox ha rechazado calificar de crisis migratoria la entrada "por la fuerza y coordinada" en Ceuta de más de 100.000 personas, según sus cifras.

A su juicio, esta situación forma parte de una "guerra híbrida perpetrada por Marruecos contra España" cuyo objetivo es "cuestionar nuestra integridad territorial, atacar nuestra soberanía y reivindicar las ciudades españolísimas de Ceuta y de Melilla".

Abascal ha anunciado que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha acordado continuar sus acciones políticas" y jurídicas" contra las ONG, cargos públicos, gobernantes o ministros que considere "cómplices" de lo sucedido en Ceuta.

Asimismo, Vox exigirá la suspensión del Tratado de Amistad entre España y Marruecos y seguirá reclamando que se suspenda el acuerdo preferencial de la Unión Europea con el país vecino. "No puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico", ha defendido.

INSISTE A FEIJÓO PARA ACUSAR A SÁNCHEZ DE "TRAICIÓN"

También volverá a reclamar que el Congreso active el artículo 102 de la Constitución para que Sánchez pueda ser juzgado por "traición". Abascal ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apoye esta iniciativa y rompa en Ceuta los acuerdos del presidente Juan Jesús Vivas "con los islamistas y con los restos del Partido Socialista", además de los acuerdos con el PSOE en Bruselas.

Además, el líder de Vox ha defendido que el próximo curso político será "absolutamente histórico" y "decisivo" porque, a su juicio, España está "en peligro" y su seguridad nacional está "en riesgo".

En este contexto, ha asegurado que Vox debe construir "la alternativa que España necesita" y ha advertido de que Sánchez hará durante este curso "lo posible y lo imposible, lo legal o lo ilegal" para intentar "destruir a la oposición política" y alterar los resultados de las próximas elecciones modificando el censo electoral".

Por su parte, el portavoz y presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha asegurado que la situación en la ciudad "no ha mejorado en absoluto", sino que "se ha agravado". Según ha explicado, en Ceuta permanecen "más de 15.000 invasores" y el Gobierno no sabe ni el número de personas que quedan, mientras los ceutíes "viven una situación de abandono y mentira se están produciendo contra vecinos, Fuerzas de Seguridad y militares".

"ACTÚA AL SERVICIO DE MARRUECOS"

Preguntado por las declaraciones de Sánchez hoy en una entrevista radiofónica en la 'cadena SER', en la que descartaba la implicación de Marruecos en esta crisis, Abascal ha respondido que la actuación del presidente "sólo puede ser interpretada bajo el prisma de la traición" y sostiene que, "por alguna razón desconocida para la mayoría de los españoles, actúa al servicio de Marruecos".

En este sentido, considera que "no es normal" que tras la "invasión", Sánchez no haya realizado "ni una sola crítica al régimen de Marruecos" ni al rey Mohamed VI y, por el contrario, haya "reivindicado la alianza" con el país vecino. "Hoy Pedro Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos", ha sentenciado Abascal.

Por otro lado, preguntado por los acuerdos de Vox con el PP en las cuatro comunidades autónomas en las que gobiernan conjuntamente, incluida Andalucía, Abascal ha asegurado que son "acuerdos satisfactorios" tanto en su firma como en su ejecución, aunque ha reconocido que están "muy lejos" de lo que a su formación le gustaría.

"Esos acuerdos no están en riesgo en estos momentos, pero estaremos muy vigilantes para que se cumplan. Todos los españoles saben qué es lo que hacemos nosotros cuando un socio de coalición nos engaña, nos miente o nos estafa: abandonamos los gobiernos", ha añadido el dirigente de Vox, quien ha precisado que esa posibilidad "no es algo que esté encima de la mesa en este instante".

PEDIRÁN EXPLICACIONES AL PP ANDALUZ

Sobre el acuerdo con el PP en Andalucía, donde a diferencia de otros gobiernos regionales en los que gobiernan en coalición sí respaldó una ayuda extraordinaria del Gobierno de 25 millones de euros destinada a atender a menores inmigrantes en Ceuta, Abascal ha asegurado que Vox comprobará que "no hay ningún tipo de incumplimiento".

En este sentido, ha afirmado que en los lugares donde su formación tiene las competencias sobre estos menores "no se ha entregado ni un solo euro del presupuesto público como pedía el Gobierno de España". "Vamos a pedir explicaciones al PP en Andalucía sobre qué ha hecho exactamente y vamos a exigir que se cumpla el pacto", ha concluido.