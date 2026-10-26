Abascal tilda de "canallada" que el Gobierno diga que los disturbios en Barcelona "benefician a Vox"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina, a 26 de octubre de 2026, en Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de "canallada" que el Gobierno diga que los altercados de este sábado en Barcelona "benefician a Vox", y ha culpado a los "menores" procedentes "del Magreb" de haber protagonizado "gran parte de esa violencia", así como al Ejecutivo por haberles abiertos las fronteras "de par en par".

"Todos saben a quién mirar y a quién responsabilizar", ha afirmado en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, en la que ha respondido a las palabras de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que "cuando se siembra el caos y el odio siempre hay un ganador que es la extrema derecha".

El líder de Vox ha asegurado que la ministra es "mala gente" porque es el Gobierno quien "está diciendo a los menores de todo el Magreb que van a ser atendidos en España", por lo que lo ha situado como "responsable directo" de los disturbios en la capital catalana que perjudican "a los españoles" y "a los vecinos de Barcelona".

En este sentido, ha insistido en que las declaraciones de Saiz dibujan un Gobierno "absolutamente desesperado" y "buscando cualquier tipo de trampa" para "influir" en "el resultado electoral".

Así, ha acusado a la Delegación de Gobierno de haber permitido "convocatorias contra los actos de Vox" así como "manifestaciones violentas" en las que asegura que se han lanzado objetos "a 15 metros del atril". Unos actos de los que ha responsabilizado a "las milicias de Pedro Sánchez", en referencia al presidente del Gobierno.

Con todo, ha acusado al líder socialista de "unir a todos los extremistas de España de carácter separatista, terrorista, autodenominados antifas y grupos de jóvenes magrebíes en la violencia contra la oposición".