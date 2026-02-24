Abascal ve "incorrecto" el marco del PP para pactar con Vox: "Como si fuéramos salvajes, es empezar con mal pie"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ofrece declaraciones a los medios en Lerma (Burgos). - VOX

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes de "incorrecto" el decálogo adoptado por el PP para pactar con su formación, alegando que parece que los 'populares' negocian "con salvajes" que tienen que "intentar domar". "La música me suena mal, es empezar con mal pie, un error", ha lamentado.

En una entrevista concedida a 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha precisado que no le han agradado las menciones al respeto de la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de Derecho, a la legalidad vigente, a las principales instituciones de la nación, a la separación de poderes, a la Jefatura del Estado y al acatamiento del reparto competencial autonómico.

Abascal cree que esos postulados son "obvios" y ha afirmado que entendería que el PP lo recalcara si fuera a alcanzar acuerdos con Junts o el PSOE. "Pero para pactar con Vox no lo entiendo", ha subrayado, y ha destacado que "le molesta". En esta línea, el dirigente de Vox ha destacado que él "ha acreditado con su propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho". "Desde hace muchos años y, por lo tanto, no comprendo", ha agregado.

VE EL DOCUMENTO DEL PP "LLENO DE GENERALIDADES"

Además, el dirigente de Vox considera el documento marco del PP está "lleno de generalidades" e "incluso un poco insulto a sus propios dirigentes autonómicos". "Es una falta de confianza, yo entiendo que (la presidenta extremeña en funciones, María) Guardiola y (el presidente aragonés en funciones, Jorge) Azcón no van a pactar nada en contra de la legalidad", ha indicado.

Abascal ha abundado en las "incoherencias" de los barones autonómicos del PP, haciendo hincapié en que ofrecen "muchos mensajes" y "demasiada confusión". En este contexto, ha deslizado que el documento está más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas 'populares', habida cuenta de que lo presentan como un marco "único, vinculante y para toda España". "Es para entenderse entre ellos", ha indicado.

Así, ha recordado que Vox ya ha llegado a acuerdos satisfactorios para ellos con barones 'populares' en otras regiones, como la Comunidad Valenciana. "Para nosotros, ese es el marco, no el de Feijóo, nuestro documento (con el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca) no es música, es letra concreta, y el del PP es una generalidad y nosotros desconfiamos de esa generalidad", ha explicado.

QUE NEGOCIEN LOS EQUIPOS

El PP publicó el decálogo, que también incluye el respeto a la "proporcionalidad" salida de las urnas, "la aprobación de cuatro presupuestos" autonómicos --es decir, los de toda la legislatura-- y el respeto a la "coherencia programática", después de que anunciaran que 'Génova' se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para conformar gobiernos de coalición.

Vox y el PP iniciaron el lunes un nuevo formato para negociar, consistente en primero acordar medidas "concretas, claras y conocidas", un programa de gobierno, y después ocuparse de puestos. El objetivo es vencer "el clima de desconfianza" entre ambos partidos que se ha instalado en las conversaciones y han embarrancado la negociación en Extremadura.

Abascal cree que ni él ni Alberto Núñez Feijóo tienen que negociar personalmente en Extremadura y Aragón, sino que tienen que hacerlo "los equipos designados con líderes regionales que se han presentado a las elecciones". En esta línea, ha recordado que son los 'populares' los que necesitan sus votos y se ha declarado "sorprendido" porque "el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos".

Por parte de Vox, el equipo negociador en Extremadura está conformado por el candidato, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís. En Aragón pilotan las conversaciones el exvicepresidente y candidato a las elecciones del 8F, Alejandro Nolasco, y la citada Lluís.

El líder de Vox también ha cargado contra el punto que exige la aprobación de cuatro presupuestos. "Yo nunca lo he visto en política", ha asegurado. A continuación, sin detenerse más en el documento 'popular', ha defendido el nuevo marco adoptado, basado en acordar "medidas concretas" primero, "plazos" después y "garantías de cumplimiento".

Y ha recalcado que la integración en gobiernos autonómicos 'populares' no es lo más importante para Vox. "Podemos llegar a decidir la entrada en unos gobiernos o no, pero es no es lo principal para nosotros", ha indicado, aunque ha subrayado que la pretensión de Vox siempre es gobernar.

Tras las elecciones en Extremadura, Abascal pidió una vicepresidencia y varias consejerías, sin concretar cuáles, y actualmente Vox rehúsa proporcionar detalles en ese sentido, y advierten de que las informaciones que pongan nombre a sus intereses serán falsas y de que no negociarán a través de los medios de comunicación.

EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES LES ABOCA A UN ACUERDO

Vox duplicó su fuerza en Extremadura y Aragón en las elecciones del 21 de diciembre y el 8 de febrero, respectivamente. Los de Santiago Abascal quieren entrar en gobiernos de coalición con el PP para garantizar que sus reclamos, fundamentalmente orientados a las políticas agricultoras y ganaderas, la industria, la inmigración, la educación o lo relacionado con la 'ideología woke', se atienden.

Las negociaciones están atascadas en Extremadura y, de hecho, Vox votará 'no' en la sesión de investidura de María Guardiola el 3 de marzo, por lo que la presidenta en funciones no alcanzará la mayoría absoluta que requiere para revalidar su cargo. A partir de este día, tiene un período de dos meses para constituir gobierno y, si no lo logra, habrá repetición electoral, un escenario que Vox no descarta por ahora.

El desacuerdo entre Vox y María Guardiola se enrareció ya después de las elecciones de 2023 y, desde entonces, han vivido varios tiras y aflojas públicos, que incluso han traspasado al plano personal. En medio de las tensiones en el marco de la negociación actual, Guardiola inició un acercamiento público a los postulados de Vox después de despreciarlos. Génova le reprendió, pidiéndole discreción para negociar.

Los de Santiago Abascal sí tienen sintonía con el aragonés Jorge Azcón y han desvinculado estas conversaciones del escenario extremeño. Vox ya gobernó en coalición con el PP en Extremadura y Aragón tras las elecciones del 2023, además de en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León, pero rompió esos ejecutivos un año después, a raíz de las discrepancias con los 'populares' en torno a la acogida de menores migrantes.