El PP nacional se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para "facilitar los acuerdos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del comité de dirección del PP.

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que la dirección nacional del PP se implicará en la negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para "facilitar los acuerdos", ya que, según ha avisado, "defraudar el mandato de la gente es una irresponsabilidad" que sólo beneficiaría al PSOE y a Pedro Sánchez.

"Lo que queremos trasladarles es que la dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia", ha avanzado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del partido.

La dirigente del PP ha indicado que, tras los resultados en Extremadura y Aragón, los ciudadanos exigen al Partido Popular y a Vox que se "entiendan en un acuerdo que tiene que ser coherente y proporcional con los resultados electorales".

A su entender, hay que actuar "con altura de miras para ese gran objetivo" que "comparte la gran mayoría de los españoles". "No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo", ha manifestado.

