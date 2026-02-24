Tellado dice que Guardiola y Azcón "liderarán las conversaciones" con Vox y ve "esencial" tener Presupuestos en las CCAA

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP, en el Palexco, a 10 de enero de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, "liderarán las conversaciones" para llegar a un acuerdo con Vox en esos territorios, después de que la dirección nacional del PP anunciase este lunes que se implicará en las negociaciones. Dicho esto, ha subrayado que contar con Presupuestos en esas autonomías es "esencial" porque sin unas cuentas públicas "no se puede gestionar".

"La mano tendida del Partido Popular está aquí y nosotros creemos que, escuchando a Santiago Abascal, Vox también tiene intención de llegar a acuerdos", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Tellado ha señalado que, tras el mandado de las urnas, en Extremadura y Aragón se hace "imprescindible" que el PP, "que ha ganado las elecciones en ambas comunidades, establezca un diálogo ordenado, serio y responsable con la tercera fuerza política", que es Vox, para "tratar de darle estabilidad" a esos territorios.

CREE QUE EL ACUERDO DEBE PRODUCIRSE "LO MÁS PRONTO POSIBLE"

En este punto, ha calificado de "fructífera" la conversación que el pasado fin de semana mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para "marcar un espacio de entendimiento". A su entender, "nadie entendería" que, después de lograr "una mayoría tan amplia de voto de centroderecha" en las urnas, no sean capaces de ponerse de acuerdo para dar "estabilidad" a esas comunidades "durante los próximos cuatro".

Tellado ha subrayado que las conversaciones en ambos territorios "serán lideradas por los presidentes autonómicos" y ha añadido que la dirección nacional "tiene que estar presente" y "colaborar en ese marco común de entendimiento" para "dar estabilidad a gobiernos autonómicos que los ciudadanos han marcado con claridad".

"Se trata de ser catalizadores de ese acuerdo que creemos que por responsabilidad debe producirse lo más pronto posible", ha declarado Tellado, para añadir que se trata de dar "certezas" y "certidumbre" porque "para incertidumbre e inestabilidad ya está el Partido Socialista".

Según ha añadido, "hay una mayoría clara de votantes de centroderecha que esperan de Partido Popular y de Vox altura de miras" y que sean "capaces de establecer gobiernos en esas comunidades".

"SIN PRESUPUESTOS NO SE PUEDE GESTIONAR"

En cuanto a si exigirá a Vox la aprobación de todos los Presupuestos de la legislatura por adelantado, el secretario general del PP ha admitido que "exigir no es un verbo que conjugue bien en un proceso de negociación", pero ha admitido que "algo esencial en cualquier Gobierno es poder disponer de presupuestos que garanticen la estabilidad durante toda la legislatura".

"Y creo que efectivamente aprobar presupuestos es el objetivo inicial de cualquier Gobierno que nace para desarrollar una hoja de ruta de lo que queremos hacer conjuntamente durante cuatro años. Creo que es lo que nos demanda la ciudadanía", ha enfatizado.

En este punto, Tellado ha indicado que "para gobernar sin presupuestos ya está el PSOE". "Nosotros queremos tener presupuestos para gobernar, gestionar, que es un verbo que se debería conjugar mucho más en la política española y lamentablemente desde luego en España no se hace", ha apostillado. A su entender, sin cuentas públicas "no se puede gestionar y si no se gestiona, un Gobierno es un fracaso" como "está demostrando" el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tellado ha señalado que el PP ha trasladado a Vox un documento parco para fijar el "marco de entendimiento" que plantean y ha subrayado que con el partido de Abascal tienen "muchas coincidencias". "Son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos puedan separar y por lo tanto creo que estamos abocados a entendernos", ha abundado, para recalcar que hay "mucho votante que quiere un cambio en España".

"ESTAMOS EN UN MOMENTO CLAVE"

El 'número dos' del PP ha afirmado que están en "un momento clave", en el que ambos partidos "deben sentarse" y "garantizar la estabilidad" en las comunidades para centrarse en "gestionar y resolver los problemas de la gente". "Ya está bien de hablar de los problemas de los partidos, hay que hablar de los problemas de los ciudadanos", ha proclamado.

Al ser preguntado si este puede ser un primer paso para una coalición nacional de PP y Vox en las próximas generales, Tellado se ha remitido a la intervención de Feijóo en el congreso del PP de julio cuando defendió un Gobierno en solitario, "único" y "unido" del PP.

Eso sí, ha admitido que "son los ciudadanos los que tienen que decidir, a través de las urnas, qué modelo quieren para España". "Desde luego, nuestra voluntad de acuerdo con el partido de Santiago Abascal es total", ha manifestado, para reiterar que aunque son partidos "distintos" hay cosas que les unen y están llamados a "dialogar", "entenderse" y "llegar a acuerdos".