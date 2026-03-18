La Abogacía Española y el Ministerio de Inclusión acuerdan reforzar la colaboración en materia de extranjería

Reunión de la Abogacía Española con la ministrra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han analizado distintas medidas para reforzar la cooperación institucional en materia de extranjería, durante una reunión celebrada este miércoles en la sede del Ministerio.

El encuentro se ha enmarcado en "el interés común de garantizar que los derechos de las personas migrantes tengan una protección adecuada", según ha explicado la Abogacía Española en un comunicado. Así, ambas partes se han emplazado a continuar profundizando en este tema en una próxima reunión, en la que se abordará el proceso de regularización.

Durante la reunión, González ha subrayado que la Abogacía Española cuenta con un "amplio colectivo de profesionales especializados en extranjería y protección internacional, con formación continua y estructuras de apoyo como comisiones y subcomisiones específicas!.

Además, ha incidido en que mantienen "una colaboración constante" con las administraciones públicas para mejorar la tramitación de expedientes. Asimismo, ha recordado que los Colegios de la Abogacía ofrecen servicios de asistencia jurídica gratuita "altamente especializada" en esta materia, algo que garantiza los derechos de los ciudadanos.

"Hoy se ha dado un paso relevante, pero es necesario continuar avanzando. Los abogados y abogadas somos los profesionales preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos inadecuados", ha afirmado González.

Por otro lado, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, sobre la Pasarela al RETA, ha transmitido a la ministra la urgencia de que "culmine la tramitación de la reforma que permitirá que miles de abogados y abogadas mutualistas reciban unas pensiones dignas, como señala la Constitución Española".

En este sentido, González ha expresado su confianza en que se alcance de forma "inmediata" un consenso que permita aprobar la ley. Durante la conversación, la ministra ha coincidido en "la necesidad urgente de solucionar esta problemática".

La pasarela al RETA afecta a miles de abogados y abogadas, a los que se suman, cada año, más de 1.000 profesionales de la abogacía, que alcanzan su edad de jubilación.