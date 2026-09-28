Abogacía Española organiza un curso de Derecho inmobiliario para abordar los retos en vivienda

Curso especializado en Derecho inmobiliario. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abogacía Española organizará entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre un curso especializado en Derecho inmobiliario dirigido a profesionales de la abogacía en el que se abordarán cuestiones relacionadas con el alquiler, la recuperación de la posesión y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

Esta formación de 30 horas de duración, con carácter gratuito y dividida en 10 sesiones, tratará de forma práctica la Ley 12/2023, de 24 de mayo, sobre el derecho a la vivienda, tanto de forma presencial como online.

Este curso, según la institución, tiene el objetivo de que todos los profesionales de la abogacía puedan determinar el régimen jurídico aplicable a cada situación, identificar las obligaciones y derechos de las partes y diseñar una estrategia preventiva y procesal adecuada ante las distintas situaciones y conflictos que pueden surgir en torno a una vivienda.

El programa constará de tres bloques con los que se identifican los tipos de arrendamiento, la condición de gran tenedor, la documentación de rentas, la vía procesal y la preparación de demandas y las defensas en situaciones de vulnerabilidad. Estos contenidos se trabajarán mediante casos prácticos y talleres orientados a la actuación profesional.

El primer bloque estará dedicado a los arrendamientos y a la contratación inmobiliaria, y abordará el derecho a la vivienda y el marco normativo, los tipos de contratos, su duración y resolución, los incumplimientos y el subarriendo. Este curso incluirá, además, dos sesiones sobre la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El segundo se centrará en la propiedad horizontal, la ocupación y la litigación inmobiliaria, y pondrá el foco en los acuerdos de las comunidades de propietarios, la ocupación, usurpación y allanamiento de morada, así como en la recuperación de la posesión, los requisitos de admisibilidad, la intervención de los servicios sociales y el papel de los mecanismos adecuados de solución de controversias MASC.

El tercer módulo estudiará la vulnerabilidad y la estrategia jurídica en materia de vivienda, así como el urbanismo aplicado a inmuebles residenciales. De igual forma, se analizarán cuestiones como las viviendas de uso turístico, la legalización y las incidencias de las situaciones urbanísticas.

EXPERTOS EN VIVIENDA Y DERECHO INMOBILIARIO

Este curso contará con la participación de magistrados del Tribunal Constitucional, Laura Díez; y del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; del magistrado José María Ortiz; las decanas de los Colegios de Barcelona, Cristina Vallejo; y Lorca, Elisa Campoy; con el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona, Joan Manuel Trayter; y con la registradora y directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Colegio de Registradores de España, Marta Gómez Llorens.

Asimismo, abogados especializados como Alberto Torres, Virginia Arce, Marta Legarreta, Antón María Echevarrieta, Carlos Muñoz, Antonio Navarro Selfa, Marta Gómez y Sonia Cámara impartirán diversas sesiones sobre vivienda.

La vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía y decana del Colegio de Barcelona, Cristina Vallejo, ha asegurado que se necesitan profesionales especializados para atender la demanda de la ciudadanía en derecho inmobiliario.

"Esta formación es una oportunidad para la abogacía para formarse en uno de los ámbitos con mayores cambios legislativos en la última década, que están creando mucha inseguridad jurídica, y que necesitan de profesionales especializados para atender la demanda de la ciudadanía en esta materia", ha detallado.

Al finalizar el curso, se emitirá un certificado acreditativo a quienes hayan asistido a todas las sesiones y superado el examen final, documento que será expedido por el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.