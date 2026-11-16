La Abogacía y el Gobierno acuerdan una nueva subida del las retribuciones para el turno de oficio

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en Madrid, a 16 de noviembre de 2026. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han acordado una nueva mejora de los baremos de compensación económica para el turno de oficio.

Según ha comunicado la Abogacía, Bolaños ha firmado este lunes una orden ministerial para mejorar la retribución de los abogados del turno de oficio tras una reunión con su presidente, Salvador González, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del consejo, Ángel Méndez.

Por otro lado, Justicia remarca que la subida es del 8% en las bases de compensación económica de los abogados del turno de oficio y que puede llegar al 10% "en algunos procedimientos, como en los juicios de familia de mutuo acuerdo".

La Abogacía explica que la aprobación se enmarca en un proceso que comenzó a materializarse en 2025, "cuando se revisaron, por primera vez desde 2018", las cuantías económicas correspondientes a las actuaciones de asistencia jurídica gratuita.

"Aquella primera actualización puso fin a años de congelación y abrió el camino a nuevas mejoras, que ahora permiten avanzar en el reconocimiento económico de quienes garantizan el derecho de defensa. Detrás de esta actualización hay años de reivindicaciones y de diálogo institucional", indica.

Los consejeros de la institución han defendido de manera sostenida "la necesidad de adecuar las compensaciones a la responsabilidad, dedicación y complejidad del trabajo que realizan los profesionales de este servicio público esencial", añade.

La actualización supone un incremento acumulado del 16,6% con carácter general, subraya la Abogacía, si bien "las mejoras son especialmente significativas en el ámbito penal".

Y es que las compensaciones por la defensa de causas de especial complejidad "aumentan un 79,7%, mientras que las correspondientes a los procedimientos penales generales lo hacen un 33,1%", explica.

LAS ACTUACIONES: TERORRISMO, TRATA O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Además, añade que "se contemplan mejoras en la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, avanzando hacia un reconocimiento económico más acorde con la dedicación y responsabilidad que exige este trabajo".

"El turno de oficio es uno de los pilares de nuestro Estado de derecho, pero no puede sostenerse únicamente sobre la vocación y el compromiso de los profesionales que la hacen posible. Esta actualización, un avance necesario que debe seguir ampliándose, es fruto de años de diálogo y reivindicaciones, y demuestra que mejorar sus condiciones es también invertir en una justicia más accesible y de mayor calidad para toda la ciudadanía", ha celebrado González.

A estas subidas se suma la reciente modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que incorpora 16 nuevos módulos que no existían en 2018, incide la Abogacía.

"Entre las actuaciones reconocidas figuran la asistencia a víctimas de terrorismo, trata y delitos contra la libertad sexual, la atención a personas con discapacidad necesitadas de especial protección y las intervenciones relacionadas con procedimientos concursales y medios adecuados de solución de controversias (MASC)", abunda.

En estos últimos, además, "se establece una compensación del 125% de la cuantía correspondiente al procedimiento cuando se alcanza un acuerdo, y de 32,40 euros cuando no se consigue".

No obstante, "las mejoras aprobadas no cierran todas las reivindicaciones del turno de oficio", advierte, y avanza que la Abogacía "seguirá trabajando para que las compensaciones económicas respondan a la realidad del servicio, a la creciente complejidad de los procedimientos y a la responsabilidad que asumen sus profesionales".